男子坐地鐵關愛座公然食電子煙　乘客勸阻慘遭「噴煙挑釁」引網轟

台北捷運再傳疑似違規吸電子煙事件。有民眾在Threads發文指出，22日下午搭乘捷運時，目擊一名坐在博愛座上的中年男子在車廂內使用電子煙，甚至將煙霧吐向他人。當事人表示已向捷運客服與站務人員反映，事件也在網路上掀起討論。



根據當事人描述，事發時間約為下午4時25分，從七張站上車後不久，發現同車廂乘客疑似在吸食電子煙。期間多次勸導未果，對方不僅未停止，還一副「你能拿我怎樣」的態度，靠近並提高音量回應，態度十分強硬，甚至故意起身將煙霧吐向其臉部，讓當事人感到不適與憤怒。該名乘客隨後在27分於萬隆站下車離開。

台北捷運抽電子煙超狂畫面曝光：

當事人指出，因當下情緒緊張，未能即時按下車廂內的通報鈴，但事後已向客服及站務人員投訴，盼相關單位重視捷運乘車安全與環境品質，讓台灣有更友善的乘車環境，也透露自己「氣到打這篇文時，手仍止不住地發抖」。

事件曝光後，引發網友熱議。不少人建議應立即通報捷運警察，並透過監視器及電子票證紀錄追查違規者身分；也有人指出，電子煙屬於台灣《煙害防制法》規範的「類煙品」，依規定在所有大眾運輸工具及室內外禁止吸煙場所均不得使用，違者可處罰鍰。

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台北捷運公司指出，若在捷運車廂內吸食電子煙，違者將處新台幣2,000元以上、1萬元以下（約500至2500港元）罰鍰。若發現乘客違規吸煙行為，北捷會立即進行勸阻，以及開立「台北捷運系統煙害檢查紀錄表」，移請轄區衛生局依權責查處。

該名乘客除了違反《煙害防制法》，還有網友提醒原po，吐二手煙在別人臉上可能涉及加重公然侮辱，可直接提告，若涉及干擾他人或其他不法情事，也可能面臨進一步的法律責任。

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