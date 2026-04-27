全職媽重投職場！投80份履歷僅10次面試終獲聘　分析2大求職弱點

全職父母即事隔多年想重回職場，可能會困難重重。台灣有媽媽在網上表示，過去在家中全天候照顧孩子近10年，最近打算重新投入職場，5個月來向大約80間公司投遞履歷，連接待員和接線生都應徵，但總共面試機會不到10次，「老實說真的很低落，很懷疑自我價值」。幸在最後一次面試中，她成功獲得外資公司聘用，薪水還較10年前多出七成，「收到通知的時候，我在家裡又笑又跳，然後放聲大哭」。



該名全職媽媽分析，如果自己年輕時發展第二專長或有特殊技能，加上有職涯規劃，如今求職會更加順利，鼓勵其他有志重回職場的全職媽媽，「不要放棄、不要管有幾家拒絕你，我們只需要找到對的那一家就好」。許多網民留言恭賀，「辛苦了，祝你未來工作順利」、「厲害的媽媽」、「好棒，工作之後也要好好照顧自己喔」。



樓主擔任全職媽媽近10年，開始嘗試重回職場，向大約80間公司投遞履歷，不到10間公司提供提供面試機會。（《和解在後》劇照）

樓主當全職媽媽10年後重投職場

樓主在「Dcard討論區」表示，自己大約40歲，文科畢業，過往工作經驗都是行政為主，當了全職媽媽近10年，「本來想當米蟲一輩子，但實在不想再看到母親節卡片上面永遠都是寫『謝謝您辛苦做家事』」，所以開始嘗試重回職場。

樓主形容求職過程心情「很低落，很懷疑自我價值」，幸得家人支持。（《和解在後》劇照）

向大約80間公司投遞履歷 僅不足10次面試機會

樓主認為自身條件不俗，求職5個月期間，已向大約80間公司投遞履歷，不到10間公司提供面試機會，樓主形容心情「很低落，很懷疑自我價值」，自己已經屢次修改履歷和求職信，一次又一次努力準備面試問題，卻始終杳無音訊。其間樓主很想放棄，甚至自暴自棄應徵接待員和接線生，「結果連回應都沒有，大概這是給年輕妹妹的工作」。

樓主獲外資公司聘請

樓主經社交平台Threads見到網民轉發的外資公司徵才訊息，所以決定「再試最後一次」，終於獲得公司聘請，薪水比10年前還多了七成，「完全是我夢想中的外商工作」。樓主形容收到通知時，「在家裡又笑又跳，然後放聲大哭」，同時感謝家人支持。

樓主最終獲外資公司聘請，薪水比10年前還多了七成，鼓勵其他全職媽媽找工加油。（《和解在後》截圖）

沒有第二專長和重視職涯規劃成為致命傷

樓主沒有後悔當全職媽媽，「這10年很美好，每天孩子放學第一眼就能看到我，我在她們最需要的時候陪她們長大」，但她明白自己年輕時沒有發展第二專長、沒有重視職涯規劃，只是何處有穩定工作，就前往打工，所以「履歷看起來就是不夠強」，提醒年輕女生「職涯中斷加上年齡硬傷，若沒有特殊專長，在當全職媽媽之前要有心理準備」，同時鼓勵其他有心重回職場的全職媽媽「不要放棄、不要管有幾家拒絕你，我們只需要找到對的那一家就好」。

網民︰血淚談，真的太了不起了

帖文引來許多網民討論，「你超棒的，恭喜恭喜」、「血淚談，真的太了不起了、恭喜」、「最近求職中，沾沾喜氣」、「回歸職場不容易，加油」。

（Dcard討論區）