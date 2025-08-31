美國一名暢銷作家近日在專欄中提醒求職者，面試過程有些看似無傷大雅的回答，實際上可能會讓人事主管「直接將你排除在外」。



她稱有3種答案是「面試中的死亡之吻」（kiss of death）。

CEO揭見工求職面試「3大死亡陷阱」！如曾因裁員離職切勿這樣說（01製圖）

點圖放大閱讀：

+ 12

綜合美媒報導，美國《紐約時報》暢銷作家暨CEO威爾奇（Suzy Welch）近日在《CNBC Make It》專欄表示，首先，千萬不要在面試時透露自己「將來想創業」。她指出，若你對招聘人員說出「我有一天想開創自己的事業」，聽起來就像是「你還沒進公司就已經在計劃離職」：

在大多數公司眼中，新人至少要花3年才能真正產生經濟效益。如果你暗示未來要另起爐灶，多數公司不會願意冒這個險。

其次，不要把「重視工作與生活平衡」放在最重要的位置，威爾奇說：

這當然是每個人都想要的，但若你告訴面試官這是你的首要目標，很多主管會立刻把你淘汰。

她解釋，企業希望看到的是「積極性、求勝心，以及員工的目標與公司一致」，因此「生產力與熱情才是關鍵」。

最後，若曾被裁員，也要避免僅僅以「我是在公司裁員潮中被解僱」作為回答，威爾奇提醒，許多資深主管知道，公司在裁員時會將表現好的人轉調到其他部門，因此他們心中會浮現疑問：

為什麼這件事沒發生在你身上？

她建議，應更細緻地解釋狀況，例如：

公司完全退出某個業務領域，因此我的技能不再適用於新的架構。

才能化解對方的疑慮。

【延伸閱讀】「面試從踏進公司大樓已開始」是真的 男子秒被Out 全因做錯1事（點圖放大閱讀）：

+ 15

延伸閱讀：

MLB/敲再見安助隊斬獲五連勝 李政厚不讓隊友靠近有原因

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】