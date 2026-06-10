機器人都愛美女？突強抱長髮Coser不放　校方爆真相：程序故障

機器人都愛美女？陝西西安歐亞學院早前在校運會出現「AI叛變」的一幕，該校舉行運動會表演期間，安排機器人與扮成長髮卡通角色造型的女Coser跳舞，希望炒熱氣氛。沒料到機械人然回頭，緊緊抱住身旁的女Coser，任憑女生如何推開仍不肯鬆手，現場工作人員隨即上前合力制止，才能將機械人拉拉開。



影片流出後引發網友熱議，不少人驚呼：「難道機器人也有了自主意識？」笑稱機械人都懂得選擇抱抱對象，而校方則公開事件真相，稱初步判斷是程序故障。



機器人跳舞時突「強抱」女學生不放，令不少網民驚呼：「難道機器人也有了自主意識？」（網上影片截圖）

機器人跳舞時突「強抱」女學生不放，令不少網民驚呼：「難道機器人也有了自主意識？」（網上影片截圖）

現場影片曝光 機器人雙手環抱女學生拒不鬆手

據《上游新聞》報道，事發於4月23日，當時西安歐亞學院正開展校運會表演，機器人原本配合音樂與女學生Coser共舞，豈料表演中段，機器人突然偏離舞步，開始慢慢轉身朝着Coser靠近，隨後雙手環抱住Coser不放。

受驚的Coser多次上市推開機器人無果，直至工作人員介入強行拉開後，機器人才仿佛「無事發生」般繼續完成舞蹈。

片段其後在網上熱傳，惹來不少網民熱議，有人笑稱：「機器人也喜歡美女嗎？」

機器人原本配合音樂與女學生Coser共舞。（網上影片截圖）

機器人原本配合音樂與女學生Coser共舞。（網上影片截圖）

機器人雙手環抱住女學生Coser不放。（網上影片截圖）

校方回應 現場無人機多信號干擾 機器人運行異常

機器人突然「強抱」Coser，到底是有指定程序抑或人為操控？校方解釋稱，機器人是由校友企業贊助，讓機器人與學生社團聯動表演，初衷是為了豐富大學生活動形式、創新社團文化呈現。

負責項目的工作人員回應：「此次事故可能是因為現場無人機太多，導致信號干擾，機器人運行異常，是機器人自己搞錯了，不是提前安排。」

直至工作人員介入強行拉開後，機器人才仿佛「無事發生」般繼續完成舞蹈。（網上影片截圖）

直至工作人員介入強行拉開後，機器人才仿佛「無事發生」般繼續完成舞蹈。（網上影片截圖）

直至工作人員介入強行拉開後，機器人才仿佛「無事發生」般繼續完成舞蹈。（網上影片截圖）

機器人在開放場景中 應設立安全預案

重慶師範大學智能與認知實驗室副主任高桓分析影片後指出，該事件可能屬於機器人表演過程中的運動控制異常、行動執行偏差或現場安全冗餘不足（冗餘（Redundancy）是指系統為了提升可靠度，刻意重複的零件或機能，一般是失效時作為備用），不宜解讀為「機器人有獨立意識」。

高桓指出，人機共舞、展會互動、校園演出等開放場景中，機器人不應該被簡單視為普通演出道具，而應被視為具備機械運動風險的智能設備。組織方、承辦方和設備供應商應要提前完成風險評估，當中包括動作劇本測試、現場綵排、人員安全距設置、急停機制、人工監控和異常處置預案等。

有網民表示搭乘巴士到中環時，發現有身穿比堅尼的女子於路中心擺放沙灘椅，然後躺下拍照。（「threads＠convoy_wolf」圖片）

為了拍照打卡，女士們可以去到幾盡？本港網絡早前瘋傳1張照片，顯示中環馬路的行人過路處出現奇景，1名身穿比堅尼泳衣的女子，將沙灘椅放置在路中心，然後躺在上方「擺pose」拍照。停在現場的巴士上有乘客見狀，即時拍照分享到社交平台，引來部份網民批評涉事女子行為危險，「有無咁離譜呀？」、「女人為咗（影）呃like相，真係無所不用其極」。



不過男網民反應更大，紛紛留言指責樓主拍照技術失敗，「完全影唔到觀眾最想睇嘅重點」、「咁X大塊玻璃都影到咁嘅X樣」、「打格仔都唔夠你影得專業」。其後有疑似途經上址行人貼出照片，顯示現場還有隨行攝影師拿着相機進行拍攝，以及疑似助手在旁協助拿着衣物，故未知是否涉及拍模特兒照或商業攝影。



頭戴鴨舌帽的女子揹着1塊反光板。（FB圖片）

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比堅尼美女中環馬路躺沙灘椅拍照！畫面瘋傳網民起哄：重點遮住晒