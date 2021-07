消費券｜網上登記難如考試　「我不是機器人」驗證正確率只有3分1

撰文: 卓柏安 最後更新日期: 2021-07-05 13:00

【5000元消費券/政府電子消費券/網上登記/我不是機器人/Captcha/reCaptcha】政府消費券昨日(4日)起開始接受登記,不過網上登記過程中的「我不是機器人」驗證太過困難,引起市民抨擊。 「我不是機器人」驗證其實是Google旗下的reCAPTCHA,前身是CAPTCHA,用於分辨用家是真人還是電腦。不過隨科技發展,人類的回答正確率只有33%,相對電腦能達到99.8%,因此Google又研發出NoCaptcha ReCaptcha,分析用家使用電腦的行為以分辨真人或機器。

政府消費券於昨日(4日)起開始登記,但過程中的「我不是機器人」驗證被市民批評指太過困難。(網上截圖)

如市民使用政府網頁登記領取5000元消費券,需要完成多次「我不是機器人」驗證,而整個登記程序只有30分鐘時間,令不少人登記時感到「壓力山大」,特別是看到時間一分一秒地流走,而自己仍然被指未能正確分辨交通燈、十字路口、汽車及電單車的照片時,心情必然猶如熱鍋上的螞蟻。

「我不是機器人」驗證是2000年由路易斯‧馮‧安(Luis von Ahn)博士與團隊的成果,用於分辨電腦熒幕前的是真人還是電腦,阻止惡意行為如一次過發送大量郵件或是演唱會黃牛黨大手入貨等。驗證系統的全名為「CompletelyAutomatedPublicTuring test to tellComputers andHumansApart」,簡稱則是完全看不出有關係的「CAPTCHA」。

CAPTCHA後來發展成為reCAPTCHA,背景原是令書本數碼化的計劃。系統會上載電腦分辨不到的字詞,由用家輸入答案,如果有多個使用者輸入相同答案,未能分辨的字詞就會獲得確認,並送到電子書數據庫。reCAPTCHA每年可以輸入1億個字,或完成約250萬本書。

reCAPTCHA被Google收購後不斷改善【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

Google後來收購reCAPTCHA,持續改善系統功能之餘,亦已經將由18世紀出版至今的《紐約時報》數碼化。reCAPTCHA後來亦應用到Google Maps上,由用戶輸入門牌號碼,將已確認的地址記錄於地圖數據庫。不過「你有張良計,我有過牆梯」,reCAPTCHA進步同時,用於破解的光學識別軟體亦取得突破,所以Google就將reCAPTCHA的難度不斷提高,如將字詞扭曲、加線條、添加背景,只為將電腦難倒。

可惜的是,reCAPTCHA難度之高已經達到走火入魔的級數,Google發現驗證問題只有約33%的人類可以正確回答,反而電腦的正確率竟高達難以置信的99.8%。Google於是推出NoCaptcha ReCaptcha,只要點擊「我不是機器人」,用戶將就會將資料如IP位置、國家、時間、點選前的電腦使用習慣傳給Google。現時Google電腦人工智慧已經可以準確地分辨到點選「我不是機器人」的到底是真人還是電腦,但如果還是未能判斷就會選出點選圖片挑戰。

Google分辨真人已經唔使靠嗰個剔?【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

