當人工智能是神？他嘆「AI說的」掛嘴邊　網喊：遇這情況最有用

近年來，AI科技快速融入大眾生活，從寫報告、排行程、整理資料，到詢問身體症狀、感情建議，甚至算命占卜，都廣泛被應用在日常生活各層面。隨著使用門檻降低，越來越多人把AI當成日常助手，但也引發新的討論：當AI變得越來越方便，是否也有人開始過度依賴，甚至把它視為「絕對正確」的答案來源？



一名網友近日就在Dcard發文，他認為AI並非100%正確，只適合當作輔助工具，而不是唯一依據。他分享身邊有人在討論事情時，經常直接貼出AI回覆，最後補一句：「AI就是這樣跟我說的。」讓他相當無奈。

原PO強調，不論使用哪一種AI，都應該保有查證與思考的習慣，否則只會讓人越來越不動腦。他也感嘆AI問世後，似乎讓人類的思考能力呈現「M型化」，懂得善用的人變得更有效率，但無條件相信的人，反而更容易停止思考。

貼文曝光後，不少網友深有同感，直言：「理工人眼中的AI是大型資料搜尋工具，一般人卻把它當成神諭。」也有人直白表示，對於把思考完全外包給AI的對象，實在不想再多做回應：「要這樣回我，不如自己去問AI。」還有網友點出，類似現象其實不只出現在AI上，過去也有人把網路、電視，甚至星座運勢當成標準答案，只是載體隨著時代改變而已。

不過，也有另一派網友認為，AI並非一無是處，關鍵仍在於使用方式。有網友直言，AI「不會完全正確」，但遇到故意挑起爭論的人時，會「把對方回覆貼給AI，順便叫AI回嗆並找來源資料貼回去」，認為這樣的方式相當實用，表示「這種方式對待吵架的人很有用」。也有其他網友補充，AI目前已是一般人能接觸到、正確率相對較高的資訊取得工具之一，但是否因此讓人變得更依賴，仍需使用者自行判斷與查證。

