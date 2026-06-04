浙江男車邊撿¥300以為「橫財」 打開車門驚揭¥3.8萬現金被偷崩潰
撰文：安琪拉
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「天降橫財」卻得不償失？內地浙江發生一宗盜竊案，一名張姓男子取車時在車旁撿到300人民幣（約344港元），一度以為行「橫財運」，未料打開車門後才驚覺車內3.8萬人民幣現金（約4.3萬港元）不翼而飛，調查後才知，自己撿到的300人民幣不過是賊人作案時遺落的零頭。目前，警方已成功跨省將2名嫌犯逮捕歸案。
「橫財」變「橫禍」 車內3.8萬人民幣現金被偷
據陸媒《齊魯晚報》轉載報道，浙江紹興諸暨城一名張姓男子報案，稱自己放在車上的3.8萬人民幣巨款被盜。張先生表示，這些錢是自己剛從銀行取出的工資，加上向朋友兌換的錢款，一直放在扶手箱內。
案發當日，張男準備開車時，在車旁撿到300人民幣，一度暗自慶幸，沒想到上車後發現車內的錢全被偷走，副駕車門內側還有明顯撬鎖痕迹，隨後立即報案，自嘲「撿到小錢，卻丟了大錢」。
賊人跨省流竄 廣東結識後「組隊」作案
警方迅速翻查周邊路面、商舖閉路電視影片，順着線索深入調查，很快鎖定陳某、張某2名嫌疑人。調查發現，賊人作案完畢後連夜逃往江西及湖南，在多方警方協助下，最終成功將跨省流竄的賊人拘捕，追回部份贓款。
據疑犯交代，他們於案發半個月前在廣東相識，因手頭拮据萌生貪念，兩人分工明確，落手前會先踩點，短短時間內接連撬盜多輛車，累計涉案金額近4萬人民幣。目前2人因涉嫌盜竊罪，被警方依法採取刑事強制措施。
警方呼籲：財不露白 切勿將車輛當保險箱
警方提醒市民，停車時應盡量選擇有人員看管、光線充足且設有閉路電視的正規停車場；車主必須養成「財不露白」習慣，車內切勿存放大量現金、手機或錢包等貴重財物；若不幸發現車輛遭破窗、撬開或財物失竊，應第一時間保護現場並報警處理。
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