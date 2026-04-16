港鐵站內擅用職員插座　兩女為手機充電被斥盜竊　最高可判監5年

勿見到公眾地方有插座就胡亂使用！近日有兩名女子於港鐵站內擅用職員專用插座為手機充電，引來路過乘客不滿，拍下照片於網上發文公審。



網民紛紛批評，「連嗰少少電費都要用人哋，真羞家」、「這樣做直頭同偷電冇什麼分別，算是盜竊罪」、「係咪唔識字？職員專用喎」、「無錢買尿袋？」。



根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第15條「竊取電力」，任何人無適當的權限而不誠實地使用電力，或不誠實地導致電力浪費或將電力轉輸別處，即屬犯罪，循公訴程序定罪後，可處監禁5年。



近日有兩名女子於港鐵站內擅用職員專用插座為手機充電，引來路過乘客不滿，拍下照片於網上發文公審。（facebook群組「柴灣小西灣關注組 2.0」圖片）

有網民於facebook群組「柴灣小西灣關注組 2.0」發文發相表示，「新聞叫市民搭飛機上機前要叉足電，搭地鐵都要叉足先上車㗎」。

兩女港鐵站內擅用職員插座為手機充電

照片見到，有兩名女子於港鐵站內柱身旁放下背包，並擅用柱身下的職員專用插座為手機充電。

有網民表示，港鐵有供乘客免費充電的位置，「港鐵站內有啲寫明畀公眾使用嘅叉電位，仲有枱添，一定唔係地下呢啲插蘇位囉」。（Unsplash圖片）

港鐵於29個車站指定位置提供免費充電設施

網民留言指出，「呢啲插座係清潔工專用㗎」，又擔心情況會變本加厲，「下次會插個電磁爐嚟打邊爐」。

有網民表示，港鐵有供乘客免費充電的位置，「港鐵站內有啲寫明畀公眾使用嘅叉電位，仲有枱添，一定唔係地下呢啲插蘇位囉」。

根據港鐵網頁資料，港鐵於29個車站指定位置提供免費流動裝置充電設施，為乘客帶來更佳的乘車體驗。乘客可使用有關設施，為其手提電話或流動裝置充電以應付旅途所需。

根據港鐵網頁資料，港鐵於29個車站指定位置提供免費流動裝置充電設施。（facebook專頁「MTR」圖片）

網民建議港鐵加鎖板及廣播提醒

有網民建議要貼封條或加鎖板，「mtr要貼封條，違者罰5,000」、「加塊鎖板」、「大陸係地鐵月台、大堂，甚至車廂都可以免費叉電，港鐵唔得就應該封咗啲插座」。

有網民則建議要多廣播提醒，「禁止乘客非法使用港鐵電力，例如站內未經批准私自用插蘇取電或違法按電掣開關掣，這或可能影響站內安全問題，建議港鐵站內廣播提醒乘客注意，可能有遊客未清楚」。

執業大律師陸偉雄過往曾表示，擅用車站、政府部門或商場的插座為手機充電，均觸犯《盜竊罪條例》的「竊取電力」罪行。（資料圖片）

擅用車站商場插座充電屬盜竊 最高囚5年

執業大律師陸偉雄過往曾表示，擅用車站、政府部門或商場的插座為手機充電，均觸犯《盜竊罪條例》的「竊取電力」罪行。

根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第15條「竊取電力」，任何人無適當的權限而不誠實地使用電力，或不誠實地導致電力浪費或將電力轉輸別處，即屬犯罪，循公訴程序定罪後，可處監禁5年。

（facebook群組「柴灣小西灣關注組 2.0」/ 港鐵）