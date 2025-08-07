港鐵座位有污水！大媽上車這樣做　內地女讚高素質：瞬間被暖到了

做好事不留功與名！有內地女子近日在小紅書發帖，稱乘坐港鐵時見到有乘客遺留一灘污水在列車座位上，之後1名大媽乘客上車見到後，取出紙巾擦乾淨座位，並拿着髒紙巾在下個車站下車。樓主指原以為大媽是想擦乾淨座位才坐，沒想到只是為了其他乘客著想，故表示「瞬間被暖到了」，又指「我也自愧我沒有大媽這樣的格局，難怪香港被稱為高素質城市」。



樓主稱乘坐港鐵時有污水沾到列車座位，1名大媽乘客上車見到後，取出紙巾擦乾淨座位再默默下車，此舉令樓主深受感動。（小紅書）

該內地女在小紅書以「戳中我心了！為香港的大媽點讚」為題發帖，表示日前乘坐港鐵時，留意到1名婆婆起身離開座位後，座椅上遺留一灘污水。樓主猜測「興許是買的菜漏水了，流到了座位上」，樓主於是站在座位旁提醒其他準備落座的乘客。之後1名大媽上車，樓主好心提醒對方座位有污水，結果大媽取出紙巾仔細將座位擦拭乾淨。

樓主大受感動 讚揚港人及大媽「素質高」

樓主原以為大媽擦乾淨座位是為了落座，誰知大媽就在下個站下車，樓主這才知道對方是為了他人，「其實她原本可以視而不見的，但是即便她不需要座位，她也不聲不響做了這件『小事』」。從照片可見，樓主拍下大媽拿着紙巾團下車的畫面。樓主坦言深受感動「瞬間被暖到」，並讚揚大媽及港人「素質高」，「我也自愧沒有大媽這樣的格局，難怪香港被稱為高素質城市」。

樓主坦言深受感動「瞬間被暖到」，並讚揚大媽及港人「素質高」。（《單戀原聲帶》劇照）

網民有同感 讚港人有同理心及公德心

帖文引起熱議，有網民讚揚樓主及大媽均是善良的人，亦有人留言附和，「這是愛自己城市的表現」、「香港人有同理心，這是教育出來的」、「香港人一直都很有公德心」，亦有人表示「很感動看到你的分享！作為一個香港人，真的很感謝你對我們的尊重和欣賞」。

（小紅書）