極度瀕危黑豹！緬籍男女稱「運黑貓」　圖經泰國走私小黑豹被捕

極度瀕危黑豹被當黑貓？泰國執法機構於今年4月展開聯合臥底行動，成功截獲1頭7個月大極度瀕危黑豹幼崽，而2名緬甸籍男女企圖把小黑豹當黑貓走私進泰國，最終事敗被捕。當局懷疑該對男女是走私集團成員，經深入調查後，連結越南、柬埔寨、緬甸的跨國野生動物販運網絡。是行行動由泰國中央調查局、自然資源與環境犯罪打擊部、特別調查部及國家公園野生動植物保護廳聯合執行，致力打擊走私野行動物的不法活動。



泰國中央調查局、自然資源與環境犯罪打擊部、特別調查部及國家公園野生動植物保護廳聯合執法，破獲跨國走私野生動物集團，並公開展示成功截獲的黑豹幼崽。（MGR ONLINE圖片）

快遞謊報「運貓」 揭走私黑幕

本案始於4月6日，執法人員接獲線報，指曼谷間私人快遞公司有人以「運送黑貓」為名，走私受保護野生動物。人員開箱檢查後，發現包裹內並非家貓，而是僅7個月大的黑豹幼崽，屬於《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄I物種，亦是泰國一級保育動物，嚴禁非法捕捉、擁有及買賣。

經初步調查，該黑豹幼崽疑似由柬埔寨入境，經泰國境內中轉，計劃非法跨境運往緬甸，背後涉及組織嚴密的跨國犯罪網絡。

被截獲的7個月大黑豹幼崽被放置在運輸籠中，黑豹作為受保護物種，黑市價格高達數百萬泰銖。（網上圖片）

佈網控制交付 湄索停車場當場拘捕2人

泰國中央調查局、自然資源及環境罪案調查局、特別調查部以及國家公園野生動物及植物保護廳聯合展開誘捕行動，4月9日在達府（Tak Province）湄索縣（Mae Sot）採取受控交付(Controlled Delivery)戰術，跟蹤包裹至來湄索縣一商場停車場，該處就是黑豹的交收地點。

黑豹因從小被人類圈養，已失去野外生存能力，未來將在救援中心接受終身照顧。（網上圖片）

被捕男女聲稱以為是運送黑貓

執法人員當場拘捕35歲男子Sao及23歲女子Khin，2人均是緬甸國籍，並查獲小黑豹及1輛緬甸牌照車輛。2名被捕男女否認控罪，聲稱以為只是運送「黑貓」，收取了2.5萬泰銖（約6,005港元）報酬，負責將動物送往緬甸妙瓦底（Myawaddy）交予熟人。但警方指出，整個走私流程精密，涉及多國分工，與單純「不知情送貨」明顯不符，懷疑2人清楚知悉所運送的是受保育類的野生動物。

涉案緬甸籍35歲男子Sao被捕後，由泰國警方押解指認犯罪地點。（網上圖片）

幼崽無法野放 將獲終身受照顧

野生動物犯罪情報中心主任Pholvee Buchakiat指出，該隻黑豹的最終目的地是緬甸「水溝谷」（Shwe Kokko）經濟特區，該地為大量外國非法商業集團及詐騙網絡的聚集地。根據情報顯示，這些集團成員迷信飼養黑豹此類珍稀動物，能增強個人威勢並為其線上賭博業務帶來財運，同時將其視為彰顯社會地位的寵物。

涉案緬甸籍23歲女子Khin在湄索商場停車場被捕，警方正對其進行即時查問。（網上圖片）

獲救的小黑豹由於從小被人類飼養，野性退化，已無法重返野外，將送往拉差汶里府（Ratchaburi）的「考巴塔昌」（Khao Prathap Chang）野生動物救援中心接受終身照顧。泰國當局強調，黑豹屬頂級捕食者，對維持森林生態平衡極為重要，打擊跨國野生動物走私是保護生物多樣性的關鍵工作。

根據泰國《2019年野生動物保存及保護法》，2名嫌疑人涉嫌「共同非法持有受保護野生動物」，一旦罪成可面臨監禁及巨額罰款。泰國當局強調，與國際執法機構展開跨境合作，追查越南、柬埔寨、緬甸等地的上線及集團核心成員，全力瓦解整條走私鏈。