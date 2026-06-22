日本71歲父擁3800萬日圓積蓄仍打夜工！為存錢養活42歲兒子不退休

日本社會高齡化與「隱蔽青年」問題交織出令人揪心的社會悲歌。擁有3,800萬日圓（約186萬港元）存款的70歲高齡老人，本應過着安穩的退休生活，卻為了養活具有心理疾病隱蔽在家長達10年的42歲兒子，每周5天都要工作到凌晨5時。他表示，為了以後自己去世兒子還能維持生活，即使很累，也不能辭職。



日本71歲父有3,800萬日圓積蓄仍不退休，只為了以後自己去世兒子還能維持生活，即使很累也不能辭職。（AI生成圖片）

擁有3,800萬日圓積蓄仍上夜班 71歲父為存錢不退休

據日本媒體《THE GOLD ONLINE》報道，現年71歲高齡老人佐藤和夫（化名），擁有2000萬日圓（約97萬港元）的積蓄和大約1,800萬日圓（約88萬港元）的退休金，然而原本能夠退休的他，因為家庭重擔，即使辛苦也要存錢。他現在仍在一家保安公司擔任夜班合同工，每周凌晨都要在東京一條主路旁的建築工地上指揮交通，一直工作到凌晨5時，只因夜晚有額外報酬，收入更高。

兒子每次嘗試出門時，就會出現心悸暈倒情況，病情反反覆覆持續了十年。（AI生成圖片）

兒子職場過勞精神受損 隱蔽10年出門即心悸暈倒

佐藤曾在一家中型建築公司從事銷售工作，60歲退休，每月能領取17萬日圓（約8,300港元）的公共養老金，但真正改變家庭軌迹的是長子直樹。直樹曾在東京一家IT公司任職，卻因過度勞累導致精神受損，辭職後的十年間，他足不出戶，成為「隱蔽青年」。佐藤透露，兒子並非不努力，他也有嘗試學習、考取證書、找工作，但每次嘗試出門的時候，就會出現心悸暈倒情況，病情反覆，就這樣持續了十年。

佐藤表示：他最大的願望是目前的積蓄能一直保留到去世，甚至希望能為兒子再多存一點錢。（AI生成圖片）

拒絕將兒子送走 希望積蓄能再多一點

面對親友勸喻將兒子送走，佐藤堅決拒絕。佐藤憶述曾因一時氣憤責問兒子要躲到何時，結果導致兒子呼吸困難，整個月除了吃飯外無法離開房間，這令他意識到兒子正以自己的方式嘗試康復，身為父母只能支持，「如果連我也拋棄他，他就真的會崩潰」。

雖然佐藤已還清房貸，但要負擔兩名成年人的生活雜費、醫療及保險費，單靠養老金入不敷支。佐藤表示，他最大的願望是目前積蓄能一直保留到去世，甚至希望能為兒子再多存一點錢。

其他報道：成都11歲童玩手機打賞女主播 兩日用盡爺爺退休金

內地流行打賞女主播，有人因此傾家蕩產。成都一名11歲男童，早前拿爺爺的手機在愛奇藝玩手遊和看直播，居然兩日內將爺爺一年的退休金，合共4萬元人民幣（約4.7萬港元）拿來當賞金贈予女主播。男童對打賞直認不諱，爺爺欲哭無淚，希望愛奇藝能退錢，愛奇藝則正核實情況。有內地律師認為男童的行為未經監護人同意，爺爺可以申請退錢。



成都一名爺爺的退休金被孫子擅自拿來打賞女主播。（微博影片截圖）

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住在成都都江堰的李爺爺已經退休，其11歲孫子小偉從小由爺爺嫲嫲養大。李爺爺1月28日時到銀行提款時，發現戶口的退休金不見了，只剩600元人民幣，從帳單發現1月26日至28日期間，戶口有54筆消費，全是用來「課金」買愛奇藝的「奇豆」，其中一筆一次過用了1萬元人民幣。

爺爺回家一問，孫仔直認在愛奇藝手機App上玩遊戲和直播，將他的退休金拿來打賞女主播。李爺爺無奈道，微信和支付寶戶口都是女兒幫忙綁上銀行戶口的，方便點外賣和網購，孫子平時不會問他拿錢，但知道支付密碼。

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內地記者翻查其手機，發現小偉在愛奇藝觀看了多個手遊「王者榮耀」、「絕地求生」的直播，一進直播間就有兩名女主播搭訕，「小偉來啦？等你好久啦，怎麼不說話？」明顯曾被打賞過。

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