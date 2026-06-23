再婚夫婦爆衝突！妻自摑、夫自斬手指　極端性格成炸彈妻斷5年情

各自有離婚經驗的男女，再婚後卻因極端性格，終再一次離婚！內地浙江杭州1對再婚夫妻為組建家庭，分別變賣原有物業湊新房首期，為省數千元公證費，協議不採用聯名方式，僅將物業登記在妻子名下。豈料，夫婦新婚僅10天便發生激烈爭吵，其間妻子自摑，丈夫見狀便自殘斬手指，這場衝突為婚姻埋下陰影。



經過5年的相處，丈夫的極端性格，令5年婚姻演變成噩夢，而雙方在今年5月又發生激烈口角，丈夫將妻子的30多支珍藏名酒全部砸毀。妻子忍無可忍，決定返娘家，更稱寧願不取分毫財產也要離婚。丈夫則向內地調解節目求助，希望能讓妻子回心轉意，但最終也未能動搖妻子離婚的決心。

這段婚姻在短短5年演變成1場噩夢，在節目主持人調解下，女方堅稱寧願不取分毫財產也要離婚。（《錢塘老娘舅》）

甜蜜開局：變賣舊居共湊首期 為省錢樓僅在妻子名下

事主章先生與方女士均為離異人士，2人於2021年再婚，當時為了購置新房，章先生出資49萬人民幣（約56.6萬港元）、女方出資42萬人民幣（約48.5萬港元）支付首期，為了節省約3,000人民幣（約3,464港元）的公證費，章先生主動提出房產只登記在妻子名下。不過，雖然新婚時誠意滿載，卻為日後的財產分配埋下重重隱患。

新婚10天爆衝突妻自摑 夫切斷指現「極端性格」

這段婚姻甜蜜未滿10天便告吹。當時方女士氣話要賣房、藏起樓契，2人爆發激烈爭吵，更出現駭人自殘事件。事緣方女士情緒激動下自摑耳光，章先生見狀竟衝入廚房取菜刀，當場砍斷自己左手大拇指，傷口深至僅剩皮肉相連，鮮血直流。章先生事後辯稱是「心疼妻子才自殘」，方女士則表示覺得被丈夫控制、走不開才情緒失控，但她自此對丈夫產生心理陰影，形容對方的極端性格，如同「計時炸彈」。

方女士指丈夫當時竟衝入廚房取菜刀，當場砍傷自己左手大拇指，傷口深至僅剩皮肉相連，鮮血直流。（《錢塘老娘舅》）

桌底垃圾引爆積怨 男方狂砸30瓶珍藏酒

在往後的5年共同生活的歲月裏，雖然男方平日對妻子照顧周到，但其極端性格的陰影始終籠罩婚姻生活。至2026年5月初，雙方僅因桌底留有甘蔗渣與魚刺而爆發口角，其後互不相讓下，方女士再次提及離婚。這句話成為引爆積怨的導火線，章先生情緒徹底失控，竟當着妻子面前，將她珍藏多年、包含名貴陳釀在內的30多支名酒全部砸毀。滿地的碎片與酒水成為壓垮這段婚姻的最後一根稻草，方女士事後表示，多年來活在恐懼中，丈夫的偏激行為讓她時刻不安。

男方送玫瑰未能挽回婚姻 平分房產收場

方女士事後離家離家20多天及執意離婚，章先生滿心悔恨，遂向內地調解節目《錢塘老娘舅》（調解節目）傾訴，稱自己一次次失控，全因妻子動輒提離婚，自己害怕失去她。為了令妻子回心轉意，他特意準備1束紅玫瑰，並懇求復合。

章先生為挽回妻子，他特意準備1束紅玫瑰，並懇求複合。（《錢塘老娘舅》）

惟方女士態度異常堅決，直言：「寧可不取分毫財產，也絕不回頭」。最終雙方達成離婚協議，房產、車輛出售後平分所得，方女士額外補償章先生4.8萬元人民幣，5年婚姻最終以冰冷的財產分割劃上句號。

方女士態度異常堅決，直言：「寧可不取分毫財產，也絕不回頭」。（《錢塘老娘舅》）

網民熱議：再婚更需情緒穩定 網民：省小錢冒大險

事件曝光後，網民熱議不斷。不少網民認為，自殘式情緒失控是精神暴力，長期相處只會讓伴侶身心受創；也有網民感慨再婚不易：「重組家庭更需包容與理性，情緒極端只會重蹈覆轍」、「動輒提離婚也是消耗感情的利器」。亦有網民指出，為省公證費將房產只寫1方名字，埋下巨大財產風險，幸這個案最終能和平分割。