離婚多年！女子驚見名字刻前奶奶墓碑　怒提告終除名兼獲得補償

離婚後還算是夫家人嗎？內地法院近日就離婚婦的名字，被刻在前奶奶墓碑的案件作出判出，惹來公眾關注。案中原告人林女士與丈夫何先生離婚多年，發現自己的名字竟以「兒媳」的身份刻在前奶奶的墓碑上，她認為事件未經過她同意，是侵犯了她的權益，於是將前夫告上法庭，要求抹去名字及作出賠償。



林女士認為刻她的名字未經過她同意，是侵犯了她的權益。（AI生成圖片）

離婚後未參與前夫家長輩後事

案情顯示，林女士與何先生於20世紀70年代初結婚，婚後林女士與老爺常有不和，但與奶奶關係和睦，婚姻維繫近30年之久，但最終還是因感情破裂而離婚。其後何先生的父母相繼離世，林女士因已離異而並未參與長輩後事。直至林女士的女兒前往祭拜，才意外發現母親的名字以「兒媳」的身份刻在其前奶奶的墓碑上。

林女士的女兒前往爸爸家拜祭，才發現媽媽的名字被刻在墓碑上。（AI生成圖片）

前夫反對移除名字：不便驚擾逝者

林女士認為，雙方婚姻關係早已解除，前夫未經許她許可，卻擅自使用的名字，侵犯了她的姓名權，且造成精神困擾，於是向上海市楊浦區人民法院提出訴訟，要求墓碑移除自己的名字，並賠償其精神損失。何先生卻說，母親生前與林女士感情深厚，刻名是為了圓老人的遺願，且母親已經安葬20年，不願除名去驚擾逝者。

何先生稱刻名是因為想完成老人遺願，不想除名去驚擾逝者。（AI生成圖片）

法院判侵犯姓名權 調解後限期除名

法院指出，根據《中華人民共和國民法典》規定，自然人享有姓名權，有權決定、使用、變更或許可他人使用自己的姓名。離婚後身份關係解除，一方無權擅自將對方的姓名刻於墓碑。

法院指出，根據《中華人民共和國民法典》規定，自然人享有姓名權，有權決定、使用、變更或許可他人使用自己的姓名。（資料圖片）

林女士表示只要去除名字，願意在精神損失索償上作適當讓步；何先生亦表示體諒前妻難處，願意安排把名字去掉，並給予補償。案件經法院、當地部門的聯合調解後，何先生須在1個月內為墓碑除名，並給予林女士經濟補償與致歉，事件妥善解決。