房產留孝順幼女、長女獲200萬台幣　母憂姊妹爭產　律師教這樣做

想將遺產留給其中1名孩子，卻擔心另1名會爭產，該怎樣做？台灣1名律師分享案例，指出有1名83歲老婦和次女同住，由對方全心照顧，她心疼幼女辛苦，打算身後將目前居住的房產留給她，而為了公平起見，她數年前讓幼女先將200萬新台幣（約50萬港元）現金交給長女，「提前分家產」，但她擔心長女不認帳，疑惑應否在遺囑寫下「大女兒在我走後，必須去法院辦理拋棄繼承單位」。



律師拆解法律觀念，母親在遺囑明確指定房產由幼女繼承，這是最重要的步驟，她可以照寫要求長女拋棄繼承權，但孩子不一定照做，建議3母女說清楚，同時簽下協議書，如果長女不配合，媽媽可以直接將房屋過戶給幼女，同時附有條件，例如未來要繼續負責扶養母親，這樣就能解決問題。



母親打算將目前居住的房產留給幼女，數年前讓幼女先將200萬新台幣（約50萬港元）現金交給長女，但她擔心長女不認帳，女兒們最終會爭產。（AI生成圖片）

房產全給二女 大女獲200萬新台幣

律師蘇家宏在facebook專頁分析這宗個案，指83歲女子和幼女同住及全心照顧，老婦心疼幼女的辛苦，打算過世後將現時居住的單位整棟留給她，但她沒有忘記長女，數年前要求幼女先拿200萬新台幣（約50萬港元）現金交給長女，算是「提前分家產」，卻沒有寫下收據或理由。

老婦擔心身故後長女不認帳而掀爭產，於是請教朋友，考慮應否在遺囑要求「大女兒在我走後，必須去法院辦理拋棄繼承」，但她又覺得不太對勁，疑惑「這樣真的沒問題嗎？」。

父母無法透過遺囑強迫孩子拋棄繼承權

蘇律師指出，拋棄繼承權是孩子的權利和決定，父母無法透過遺囑強迫孩子拋棄，在法律上，長女毋須放棄繼承遺產，如果遺囑沒有交代其他分配方案，加上幼女向長女交出該200萬新台幣，沒有交代和放棄繼承房產有關，長女依然可以主張法定的「應繼分」，即是應該繼承的份額。

母親仍需寫遺囑 明確指定房產由幼女繼承

雖然遺囑不能要求孩子拋棄繼承，但案中母親仍然寫下遺囑，明確指定房產由幼女繼承，這是最重要的法律步驟，但如果長女認為遺囑侵害到其「最低限度的法定應繼分」（即是特留分），長女仍然可以爭產。

律師蘇家宏建議母親仍需寫下遺囑，明確指定房產由幼女繼承，然後向兩名女兒清楚交代遺產分配的原因，3人簽署遺產分配協議書，以解決爭產紛爭。（AI生成圖片）

3人簽署遺產分配協議書 解決爭產紛爭

面對繼承遺產問題，蘇律師建議案中母親先寫一份合法遺囑後，然後向2名女兒清楚交代遺產分配的原因，3人簽署遺產分配協議書，內容清楚交代房產由幼女繼承，幼女給予長女200萬新台幣，等於長女已經取得遺產，母親未來的扶養費全由幼女負擔，在法律上，只要分配的金額沒有太過不公平，這份協議書產生法律效果。

律師建議生前直接安排房屋過戶 附帶條件

一旦長女不願意配合簽協議書，案中母親可以直接將房屋過戶給幼女，同時附有條件，要求幼女未來要繼續扶養媽媽，抑或辦理「以房養老」，但母親將錢交給幼女，房產剩餘價值降低，長女能爭取的「特留分」自然變少。

（facebook專頁「蘇家宏律師」）