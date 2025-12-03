美國女子憑DNA尋回2名失散姊妹　感人故事突變「2.2億元爭產案」

美國麻省一名女子透過DNA測試找到2名失散多年的同父異母姊妹，原以為是感人故事，豈料女子發現姊妹一家，曾獲得高達約2.2億元港幣的醫療疏失和解金後，翻臉提告要求分一杯羹。



美國《紐約郵報》報導，現年28歲的湯馬士（Carmen Thomas）於2023年2月使用「23andMe」DNA測試，發現自己與女子迦梨（Kali Brown）、艾比蓋兒（Abigail Brown）兩人為同父異母姊妹，而她們的父親布朗（Joe Brown）於2018年因主動脈瘤去世。

報導指出，布朗因腹部及胸背疼痛被送往醫院，根據訴訟文件，他在院內痛苦一天後才被診斷出主動脈瘤，隔日因醫療延誤不治身亡，年僅43歲。布朗的遺孀與兩名女兒向醫院提告醫療疏失，於2023年獲得2880萬美元（約2.2億元港幣）巨額賠償。

令人意外的是，湯馬士獲悉此事後，隨即對她的「新姊妹」提出訴訟，主張她也應分得部分金額。她在訴訟中引用3人初次見面時的合照，強調當時「其樂融融」，但布朗姊妹說，她們其實「非常不安、非常猶豫」，只是出於善意才答應見面。

布朗家的律師更抨擊湯馬士：

這位自稱親屬的人突然出現，就為了要求錢，讓整個家庭再次受到打擊。

報導指出，這起案件最終因提出時效等問題，最終以「對布朗一家有利的方式」落幕。

