英女肚痛送院　竟在救護車上生B　稱事前完全無孕肚或懷孕症狀

英國一名女子腹部劇痛，以為自己罹患盲腸炎，卻在送醫途中，在救護車上生下一名健康男嬰，引發話題。



綜合外媒報導，26歲的新手媽媽伊舍伍德（Megan Isherwood）仍難以置信地說：

我整個人都說不出話來，完全不敢相信剛剛發生的事。我沒有肚子，也沒有任何懷孕症狀，他就這樣突然出現了。

就在救護車上臨盆的伊舍伍德（Instagram@radioconcierto99.9）

伊舍伍德上月9日早晨醒來時，感到右腹劇痛並開始嘔血。身為酒吧經理的她意識到情況不妙，立刻撥打救護車。到場的醫護人員初步研判她罹患盲腸炎，因她疼痛位置在右側，心跳過快並伴隨噁心。

她被送往當地醫院進一步檢查，突然狀況嚴重：

當時血突然大量湧出，整張病床都被浸濕。大約有15名醫師圍在我身邊，想找出問題所在。

醫師原本打算安排她做電腦斷層掃描（CT）及超音波檢查，以排除懷孕可能，豈料就在檢查影像上，他們赫然發現「一個頭和一隻腳」，於是立即將她轉送有婦產科的醫院。

然而她還沒抵院，就在救護車上臨盆，但剛出生的男嬰全身發青、停止呼吸，讓車內的醫護人員緊急搶救，所幸嬰兒成功被救回。她透露，孩子的父親是一名沒有交往關係的男子，但她強調：

非常愛這個寶寶……他真的是一個奇蹟。

