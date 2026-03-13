印女被判腦死　送院途中救護車狂震竟奇蹟復活　醫揭恐怖誤診內幕

印度北方邦近日出現一起引發討論的離奇醫療事件。一名被醫院宣告「腦死」的女子，在家人準備將她帶回家辦理後事時，竟在救護車行駛途中突然恢復呼吸。消息在社交平台曝光後，被不少網友稱為「奇蹟復活」，甚至流傳「救護車壓到坑洞把人震醒」的說法。然而，有神經科醫生指出，這類描述極可能是誤解，真正的關鍵其實是外界長期混淆的兩個醫學概念：「腦死」與「深度昏迷」。



外媒「NTDV」報導，事件主角為印度北方邦比利皮德（Pilibhit）居民維妮塔舒克拉（Vinita Shukla）。根據家屬說法，她在2月22日於家中突然昏倒，家人緊急將她送往當地醫院，隨後又轉往巴雷利（Bareilly）一間私人醫療機構治療。醫生當時表示她情況極度危急，幾乎沒有任何身體反應，經過兩天搶救後，家屬被告知生存希望渺茫，於是決定將她接回家準備後事。

印度北方邦近日出現一起引發討論的離奇醫療事件。一名被醫院宣告「腦死」的女子，在家人準備將她帶回家辦理後事時，竟在救護車行駛途中突然恢復呼吸。（X@Benarasiyaa）

不料就在救護車返家的途中，正好行經路面一處大坑洞，車內一陣劇烈顛簸、搖晃後，家屬突然發現舒克拉疑似被車震醒、重新開始呼吸，震驚之餘立刻將車轉往另一家醫院急救，經過近兩周治療，舒克拉的狀況逐漸好轉，最終順利出院返家休養。

這起事件在社交平台曝光後，很快引發網友熱議，紛紛將其稱之為「奇蹟復活」，但醫界認為這樣的說法幾乎不可能。印度海德拉巴阿波羅醫院（Apollo Hospitals）神經科醫生蘇迪爾庫馬爾（Sudhir Kumar）指出，在醫學上，腦死並不是單純的昏迷，而是整個大腦與腦幹功能完全且不可逆地停止，包括控制呼吸的中樞：

一旦正式確認腦死，理論上不可能再恢復生命跡象。

印度相關判定也受到《人體器官移植法》（Transplantation of Human Organs Act）規範，必須經過嚴格流程，包括確認深度昏迷、腦幹反射消失、無自主呼吸的「無呼吸測試」，以及由多名醫生組成的醫療團隊進行兩次獨立評估。如果患者之後重新呼吸或恢復神經反應，通常代表一開始並未真正達到腦死的標準。

庫馬爾指出，臨床上有多種情況會呈現「看似腦死」的症狀，但實際上仍可能恢復。例如藥物過量（鎮靜劑或鴉片類藥物）、嚴重代謝失衡、低體溫、休克，甚至神經毒素中毒，都可能造成瞳孔放大、無反射、對疼痛無反應等情形，容易被誤判。

維妮塔舒克拉與她的老公（X@Benarasiyaa）

此案的主治醫生事後也透露，他懷疑患者可能遭到蛇咬傷，因某些蛇毒會造成暫時性癱瘓與呼吸抑制，只要及時注射抗蛇毒血清，部分患者仍有機會恢復。至於坑洞顛簸讓患者復活的說法，醫生認為可能只是時間上的巧合，當毒素逐漸代謝或治療開始發揮效果時，腦幹功能可能逐步恢復。

儘管醫學界仍持審慎態度，但對舒克拉一家而言，她能夠平安回家已是最好的結局。舒克拉受訪時也表示：

這就像奇蹟一樣，我很感謝上天和家人。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】