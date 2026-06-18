婚外情一旦失控，往往要付出慘痛代價！河南汝州發生涉及婚外情的奪命慘劇，有人夫與小三因事發生爭執後，決絕地封鎖對方拒再聯絡。小三其後駕車前往人夫辦公地點守候，人夫因急於駕車脫身，未有留意到小三已下車走近追趕，其後更阻攔車輛，最終人夫開車把她撞斃。



案發後人夫自首，並承認過失致死罪，一審獲刑6年6個月，但人夫與死者家屬均提出上訴。重審期間人夫向死者家屬賠償36.5 萬人民幣（約42萬港元），因而取得對方諒解。法院綜合被告自首、悔罪等因素，重審改判有期徒刑3年，緩刑3年，即可逃過牢獄之災。



人夫為躲避小三，稱未有留意到她已下車走近追趕，其後更阻攔車輛，最終開車把她撞斃。（AI生成圖片）

人夫開車躲避小三 卻將她撞斃

綜合內地媒體報道，涉案被告是40多歲已婚姓霍男子，死者為其情婦姓馬女子。由於2人經常因瑣事產生爭執，人夫萌生回歸家庭的想法，打算與小三徹底斷絕來往，遂於2024年10月將她完全封鎖，拒絕再聯絡。

人夫將小三完全封鎖，拒絕再聯絡。（AI生成圖片）

至2024年10月26日，小三因多次聯繫人夫不果，便駕車專程前往對方辦公的煤礦尋人。至當晚9時許，2人各自駕車在煤礦內部道路相遇，因道路狹窄，人夫只好倒車避讓。當時人夫為了躲避小三，無暇查看車輛四邊狀況，沒有留意到小三已下車，且正在近距離追趕及阻攔，最終車輛猛撞小三，導致她當場死亡。

人夫案發後主動報警 過失致死罪成

案發後，人夫主動報警，並如實供述罪行。案件於2025年9月一審完畢，河南省汝州市人民法院裁定被告構成過失致人死亡罪，判處有期徒刑6年6個月，同時賠償死者家屬約4萬人民幣（約4.6萬港幣）作為喪葬費。被告人與死者家屬均對判決存有異議，隨即提出上訴。

法院考慮到人夫具有主動自首、自願認罪悔罪、積極賠償並獲得諒解，最終判處人夫有期徒刑3年，緩刑3年。（AI生成圖片）

重審關鍵：被告賠償36.5萬人民幣獲死者家屬諒解

案件於2026年2月進行裁決，河南省平頂山市中級人民法院撤銷一審判決，將案件發回原審法院重新審理。案件重審期間，人夫家屬代為向被害方賠償36.5萬人民幣（約42萬港元），取得死者家屬諒解。

法院明確指出人夫的行為已觸犯過失致人死亡罪，但考慮到他主動自首、自願認罪悔罪、積極賠償並獲得諒解，且屬初犯，參考檢察機關量刑建議，最終判處人夫有期徒刑3年，緩刑3年。

其他報道：人妻重遇20年前男同學！帶返家「肉體交疊」 夫撞破出軌現場怒告

重遇20年前舊同學，竟催毀一段近20年的婚姻！台灣1名人夫與妻子於2005年結婚，原本一直相安無事，但妻子於2023年重遇昔日同窗，自此過重甚密，惹來人夫不滿仍依然故我。至2024年8月，人夫返家時目睹妻子與男同學全裸在客廳沙發「肉體交疊」，人夫身處出軌現場，驚覺被戴綠帽後萬分憤怒，隨即將姦夫告上法庭。



雖然姦夫否認與人妻出軌，但遭裁定敗訴，需向人夫賠償24.9萬新台幣（約6.2萬港元），全案仍可上訴。



台灣人夫與妻子結婚近20年，沒料到妻子重遇男同學後出軌，更將姦夫帶返家親熱。（shutterstock）

重遇男同學 人妻出軌背叛婚姻

據台灣《東森新聞》報道，姦夫與人妻是約20前是大學同學，畢業後曾失聯多年，直至2023年二人重逢，當時女方早於2005年已結婚，但2人重逢後感情迅速升溫，並在8至9月頻繁出行，行為舉止極其親密，就像一對熱戀中的情侶。

台灣人夫與妻子結婚近20年，沒料到妻子重遇男同學後出軌，更將姦夫帶返家親熱。（AI生成圖片）

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