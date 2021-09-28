公司已婚男女搞婚外情　男方fb突向老婆道歉兼tag小三　下場超慘

辦公室戀情經常成為同事間茶餘飯後的話題，有網民就分享奇特個案，指其公司早前驚爆1對各有家室的男女同事陷入婚外情，最離奇是男方突然主動在facebook發帖公開不倫關係，向老婆道歉之餘，甚至在帖文標註第三者，事件令辦公室的「花生指數」爆升之餘，更引來老闆震怒，最後2位主角落得賠錢即時離職的悲慘下場。



有網民就分享，其公司早前驚爆1對各有家室的男女同事陷婚外情，結果雙雙離職。（《向西聞記》劇照）

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facebook專頁「辦公室日報」刊登一篇讀者投稿，投稿者指公司1位男同事早前突然請了半天假，當日下午其fB突然出現1則公開帖文，內容大概提及自己跟另1位已婚女同事有外遇，「好對唔住老婆，要公開向身邊嘅人道歉，仲話自己抵X死之類嘅說話」。而最癲狂的是，男同事竟在帖文中直接標籤了跟他出軌的女同事，不足10分鐘，事件已傳遍整個辦公室。

老闆得知後立刻衝出房找該位男同事，並以粗口怒罵「搞咩呀？痴X咗線呀？快啲叫佢delete個post呀！搵呢啲嘢嚟玩！」。投稿者指出，2位出軌主角並非明星或公眾人物，但fb有標註了自己任職的公司，「我哋算係大brand，有心人要起底絕對唔難」，而出帖事件發生時，女主角仍身處公司，同事對她投以異樣目光，但又不敢走近她，場面超級尷尬。

投稿的網民指，男同事早前突然請半日假，並在其fb發表1則公開帖文，內容大概提及自己跟另1位已婚女同事有外遇，「好對唔住老婆，要公開向身邊嘅人道歉。（示意圖，資料圖片）

女主角其後被老闆召喚入房，及後經簡單執拾後離開，表示需請半日假，翌日男女都沒有回公司，據聞已一起賠錢辭職，但未知是否自願辭職，抑或被辭退。有知情同事事後爆料稱，帖文是男主角被太太強迫貼出來，「好似話唔出就會有更嚴重後果，我哋估計係有更多證據，唔出post就擺上連登，又或者會衝上嚟大鬧office啩」。

樓主的分享引起網民熱議，不少網民都相信老婆手上必定有大量通姦證據，才逼到男主角這樣做，又指「玩咁大」只會令身邊所有人都知道，「最傷嘅可能係女同事老公，戴帽咁大件事」。有網民亦笑言，藉故事教訓大家「偷食就唔好食同公司」，以及「寧得罪小人，莫得罪女人」。

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