人妻重遇20年前男同學！帶返家「肉體交疊」　夫撞破出軌現場怒告

重遇20年前舊同學，竟催毀一段近20年的婚姻！台灣1名人夫與妻子於2005年結婚，原本一直相安無事，但妻子於2023年重遇昔日同窗，自此過重甚密，惹來人夫不滿仍依然故我。至2024年8月，人夫返家時目睹妻子與男同學全裸在客廳沙發「肉體交疊」，人夫身處出軌現場，驚覺被戴綠帽後萬分憤怒，隨即將姦夫告上法庭。



雖然姦夫否認與人妻出軌，但遭裁定敗訴，需向人夫賠償24.9萬新台幣（約6.2萬港元），全案仍可上訴。



台灣人夫與妻子結婚近20年，沒料到妻子重遇男同學後出軌，更將姦夫帶返家親熱。（shutterstock）

重遇男同學 人妻出軌背叛婚姻

據台灣《東森新聞》報道，姦夫與人妻是約20前是大學同學，畢業後曾失聯多年，直至2023年二人重逢，當時女方早於2005年已結婚，但2人重逢後感情迅速升溫，並在8至9月頻繁出行，行為舉止極其親密，就像一對熱戀中的情侶。

台灣人夫與妻子結婚近20年，沒料到妻子重遇男同學後出軌，更將姦夫帶返家親熱。（AI生成圖片）

人夫在法庭直指妻子與姦夫有不尋常關係，但男被告極力辯解，報稱與人妻只是老同學間正常來往，從未發生任何越軌行為。隨後人夫提交了維時約兩年的相關證據，逐一戳破了姦夫的謊言。證據包括人妻與姦夫在車內親密接吻的監控畫面、出遊時緊緊依偎的合照，以及2人在台南某酒店共訂1間雙床房並同住1夜的記錄，每份證據都能證明2人關係非比尋常。

男被告稱與人妻只是老同學間正常來往，從未發生任何越軌行為，但人夫隨即提交更多證據，證明2人關係不尋常。（AI生成圖片）

人返家撞妻子與姦夫全裸交疊

最讓人夫氣憤的是，2024年8月某天他回家時，撞見妻子與姦竟全身赤裸在自家客廳沙發上交疊，直擊「出軌現場」的衝擊，令人夫精神受到極大的打擊，隨即向法院提出訴訟，要求姦夫作出高額賠償。

法官於2026年5月5日裁定，男被告需賠償原告人24.9萬新台幣。（AI生成圖片）

法官：賠償24.9萬新台幣

雖然男被告堅持稱與人妻是普通老同學，沒有發生親密關係，但法官審查所有證據後指出，男被告明知原告人的妻子早在2005年結婚，卻仍與對方發生肢體接觸、同住酒店，甚至在其家中全裸親熱，這些行為明顯越界。

法官考慮到原告人從事行政工作，而被告則是兼職教師，於2026年5月5日裁定，被告需賠償原告人賠償24.9萬新台幣（約6.2萬港元），並且從2025年8月22日開始計算利息，全案仍可上訴。