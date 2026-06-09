CCTV直擊！浙江女撿鄰居鎖匙　擅闖入屋當「補給站」缺什麼偷什麼

日防夜防，「鄰賊難防」！浙江1名女子家中失竊，金手鏈不翼而飛，連雪櫃的零食、飲料都被偷走。女子大驚下翻查閉路電視（CCTV）捉賊，竟發現1名身穿睡衣的陌生女子用鎖匙兩度打開她家大門，大搖大擺地入屋盜竊。女子清點丟失物品後報警，警方調查確認這名女賊是女子同樓鄰居，此前在電梯口撿到女子家門鎖匙，因手頭拮据動貪念，靠撿來的鎖匙輕鬆入屋盜竊。女賊現已被警方拘留並採取刑事強制措施。



1名身穿睡衣的陌生女子用鎖匙兩度打開陳女士家門，大搖大擺地入屋盜竊。（《九派新聞》影片截圖）

金手鏈失竊 CCTV揭女賊持鎖匙開門

據《九派新聞》報道，浙江諸暨的陳女士發現家中的金手鏈、香煙、零食和飲料均「無故失蹤」，大感奇怪，查看閉路電視確認情況，竟看見震撼一幕 ── 5月14日傍晚，1名穿睡衣拖鞋的陌生女子用鎖匙打開她家大門，偷拿糖果等物品；5月18日，同1名女子再次用鎖匙打開大門，在不同房間來回翻找，最後還順手牽羊將雪櫃裏的食物和飲料帶走。

警方迅速鎖定疑犯身份，閉路電視中持有陳女士家門鎖匙、兩次入屋盜竊的陌生女子正是住在201室的鄰居符某。（《九派新聞》影片截圖）

兩度入屋盜竊的女賊竟是鄰居

陳女士清點家中物品，確認丟失香煙、零食、生活用品及兩件金首飾，隨後向警方報案。警方接報後迅速鎖定疑犯身份，閉路電視中持有陳女士家門鎖匙、兩次入屋盜竊的陌生女子，正是住在201室的鄰居符某。

警方迅速鎖定疑犯身份，閉路電視中持有陳女士家門鎖匙、兩次入屋盜竊的陌生女子正是住在201室的鄰居符某。（《九派新聞》影片截圖）

符某沒想到這把撿來的鎖匙真的能打開鄰居家的門，她開始肆無忌憚地從中竊取各類物品。（《九派新聞》影片截圖）

撿鄰居鎖匙入屋盜竊 把鄰居家當「補給站」

符某被捕後供認作案經過，指今年5月初，她在2樓電梯口撿到1串鎖匙，手頭拮据的她並不打算將鎖匙物歸原主，而是抱着僥倖心理「我想試試能不能打開隔壁的門」。符某沒想到這把撿來的鎖匙真的能打開鄰居家的門，她開始肆無忌憚地從中竊取各類物品，餓了就拿點零食，生活用品沒了就去取點，甚至貪心到偷走主人家的金手鏈。目前，符某因涉嫌入戶盜竊面臨刑責。