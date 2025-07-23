健身室偷竊斷正！小偷受罰被迫「地獄式做GYM」　痛哭求饒片曝光

這次教訓可真深刻！孟加拉有健身中心早前被人爆竊，老闆查閱閉路電視後，鎖定小偷為一名年輕男子。事後有健身中心會員於當地市場發現小偷蹤影，一眾會員將他帶回店舖內。老闆當時不在現場，但就指示顧客切勿傷害對方，眾人於是「就地取材」懲罰男子進行一系列的「地獄式訓練」，當中包括舉重、深蹲、掌上壓、引體上升，令他苦不堪言，一度痛哭跪地求饒，影片於網上瘋傳引來網民兩極討論。



孟加拉有小偷潛入健身室偷竊，被罰進行一系列「地獄式訓練」，最終痛哭求饒。（X影片截圖）

健身室暫停營業 小偷潛入店內偷竊

綜合外媒報道，事發於6月27日，位於孟加拉科克斯巴扎爾市（Cox's Bazar）的Power Gym Centre健身中心遭人爆竊。老闆馬蒙（Abdullah Al Mamun）當日因需要前往清真寺祈禱，所以暫停營業，詎料小偷趁機闖入店內，偷走電纜和電池等設備。老闆事後查閱閉路電視，發現小偷為一名年輕男子，便開始尋找其下落。

健身室會員認出小偷 帶回店內強迫進行「地獄式訓練」

至7月9日，這名小偷在當地市場被健身中心的會員認出，並將其帶回店舖內。由於老闆當時並不在場，但就指示顧客切勿傷害這名小偷，所以眾人並沒有對他動粗，反而選擇「就地取材」，懲罰他進行一系列的「地獄式訓練」。

小偷喘氣表現痛苦 一度痛哭跪地求饒

從網上流出影片可見，該小偷先後被迫做舉重、負重深蹲、仰臥推舉、掌上壓、引體上升等訓練，期間他不停喘氣表現痛苦，更一度痛哭跪地求饒，可惜現場眾人未有饒恕，反而要求他繼續操練，片尾可以聽到現場傳出嘲笑聲，而男子最終無力攤倒在地抹汗。

小偷被迫做舉重、負重深蹲、仰臥推舉、掌上壓、引體上升等訓練。（X影片截圖）

小偷被迫做舉重、負重深蹲、仰臥推舉、掌上壓、引體上升等訓練。（X影片截圖）

小偷被迫做舉重、負重深蹲、仰臥推舉、掌上壓、引體上升等訓練。（X影片截圖）

小偷被迫做舉重、負重深蹲、仰臥推舉、掌上壓、引體上升等訓練。（X影片截圖）

小偷被迫做舉重、負重深蹲、仰臥推舉、掌上壓、引體上升等訓練。（X影片截圖）

小偷被迫做舉重、負重深蹲、仰臥推舉、掌上壓、引體上升等訓練。（X影片截圖）

小偷被迫做舉重、負重深蹲、仰臥推舉、掌上壓、引體上升等訓練。（X影片截圖）

小偷不停喘氣表現痛苦，一度痛哭求饒，現場傳出嘲笑聲。（X影片截圖）

小偷最終無力攤倒在地抹汗。（X影片截圖）

網民指遇盜竊應報警 而非濫用私刑

片段曝光後引來網民熱議，有人認為這種「懲罰」有創意，「別出心裁的正義」。惟有留言覺得老闆應該要報警，「你只是讓小偷下次偷竊變得更強壯而已」、「所以賊人得到免費健身指導，而我卻要付幾百元？」，並從正常途徑懲治對方，而非使用私刑。

（綜合）