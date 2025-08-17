慣犯！英國小店驚現媽媽小偷　小孩作掩護　店家爆片鎖定犯人身份

偷竊本身已經犯法，這名女賊竟然還帶小孩為自己的非罪行為作掩護，恐教壞小孩！英國什羅浦郡（Shropshire）1間售賣家品的小店早前在社交平台上傳閉路電視影片，顯示1名亞洲女子在店內接連將貨架上的產品放在手袋及自己身上，其間更假裝將蠟燭給小孩試聞，手法非常熟練。



店家在文中表示，該女子主攻手工蠟燭，一共偷去價值約40英鎊（約4,223港元）的商品，希望借助網民的力量找到小偷的身份。帖文隨即引來大批網民分享，更被分至香港和日本的社交平台，不少人都希望能幫助店家找出小偷。



英國什羅浦郡（Shropshire）1間售賣家品的小店早前在社交平台上傳閉路電視影片，顯示1名亞洲女子在店內接連將貨架上的產品放在手袋及自己身上。（Instagram影片截圖）

女子接連出手偷走40英鎊商品

名為「Homeward Bound」的店家位於英國什羅浦郡，主要售賣手工家品，店方在7月27日上傳影片，表示1名女子在店內偷竊，據其所知，涉事女子在同一天至少於2間同區小店盜竊，女子主攻該店的手工蠟燭，一共偷去價值約40英鎊的商品。

+ 1

借小孩作掩護偷藏手工蠟燭

據其上傳的影片，即使店內已在多個地方裝有閉路電視，該女子仍偷走至少3款商品，起初在店內的蠟燭區行動，在將手工蠟燭放在身上之際，手拿另一蠟燭假裝讓小孩試聞，後來放小件商品到手袋，臨離開店家前，又於門口附近偷多1件物品。

在帖文掀起熱烈討論後，店方在不久後更新案件進度，指有人從片中認出涉案女子的身份，並通知警方。雖警員得如女子姓名和暫住的住宿地址，惟她已搬離住所。（Instagram影片截圖）

店家及警方已得知小偷身份

帖文隨即引來大批網民關注，不少人根據小偷的外貌，推斷她來自亞洲國家，影片其後被分享到香港和日本的社交平台，在掀起熱烈討論後，店方在不久後更新案件進度，指有人從片中認出涉案女子的身份，並通知警方。雖警員得如女子姓名和暫住的住宿地址，惟她已搬離住所。

店方不刪影片：涉案女子未被捕

其後店方再次留言，表示案件沒有進展，涉案女子還未被逮捕，「但感謝社交平台的力量，我們已經知道她是誰」，店方將所有關於女子的資訊轉交調查人員，強調在警方找到該女子之前，他們都不會刪除影片，「我們希望其他店家清楚看到她的樣貌，以防止被偷竊」。