不滿五成熟慢煮牛扒像生肉　食客斥：嚼唔到狂起渣　網民激辯熟度

大家覺得這慢煮牛扒是否達五成熟？有食客於網上發文表示，日前在1間餐廳點了份五成熟「美式慢燒安格斯肉眼牛扒」，上桌時牛扒呈現生牛肉刺身的半透明鮮紅色，肉質難咬，他向店員再三確認，得到的回覆是正常五成熟。他質疑熟度，不滿太生，稱「嚼唔到」、「狂起渣」，要求再煮成五成熟，最終卻獲得九成熟的「柴皮肉乾」，令他甚感無奈。



有網民留言笑說，「你塊牛上咗枱都仲moo moo叫緊」、「有冇快啲拎去獸醫度，可能仲救得返」、「做咗原始人茹毛飲血咁，勁似解凍完直接上枱」。



不過有網民指出，「Prime rib（烤牛肋排）係咁嘅（low and slow嘅做法），佢去慢焗嘅時候，肌紅蛋白會變得額外粉紅」、「食過呢間，慢煮五成係咁上下，佢一開始會問你使唔使燒一燒兩面，你揀唔使就係咁」。



有食客於網上發文表示，日前在1間餐廳點了份五成熟「美式慢燒安格斯肉眼牛扒」，上桌時牛扒呈現生牛肉刺身的半透明鮮紅色，肉質難咬，他質疑熟度。（Threads@kenhui007）

「去食飯真係可以刷新我對『五成熟』嘅認知。」該食客於Threads發文講述事件，他日前在1間餐廳點了份五成熟「美式慢燒安格斯肉眼牛扒」，上桌時牛扒「塊肉濕漉漉、全塊呈現生牛肉刺身（Carpaccio）嗰種『半透明鮮紅色』，最正係右下角嚿肥膏，死白、硬邦邦，邊緣銳利，完全無被烤箱溫度感化過，食咗兩啖𡁻都𡁻唔落」。

不滿五成熟慢煮牛扒像生肉難切咬

樓主表示，他忍不住再三向店員確認，「唔好意思，呢個熟度真係五成熟？」，店員看着牛扒堅定回答「係啊，慢燒menu寫明影出嚟就係咁粉紅色」。

食客指出，「最正係右下角嚿肥膏，死白、硬邦邦，邊緣銳利，完全無被烤箱溫度感化過，食咗兩啖𡁻都𡁻唔落」。（Threads@kenhui007）

食客向店員員反映 獲九成熟柴皮肉乾

樓主指出，點餐時要求不用煎，因他期待的是正常慢燒效果，而他之前未吃過慢燒，擔心是自己弄錯，但他再仔細看餐牌，「明明係不透明、肉質纖維扎實嘅熟成粉紅，再睇埋人哋平時食開嘅正常版，人哋舊肥膏至少係微黃軟化、邊緣溶溶哋」。

樓主不滿牛扒太生，於是要求店員拿回廚房「整返好去五成熟」，而他懷疑「廚房可能覺得我嫌生」，再上桌時，「直接塞咗塊『九成熟』嘅柴皮肉乾畀我」。

食客再仔細看餐牌，「明明係不透明、肉質纖維扎實嘅熟成粉紅，再睇埋人哋平時食開嘅正常版，人哋舊肥膏至少係微黃軟化、邊緣溶溶哋」。（Threads@kenhui007）

食客：呢塊扒生到切唔到落去

樓主揶揄餐廳，「由近乎全生（雖然店員盲目堅稱係五成），1秒光速跳躍到九成乾柴，完全無中間，呢種極端嘅控溫技術，真係神乎其技」。

樓主強調平日完全不怕吃韃靼牛肉或日式牛肉刺身等生牛肉料理，「但呢塊扒真係生到一個極致，我係直頭連切都切唔到落去！拎住把牛扒刀，我出盡架生去鋸，先勉強切到」。

食客指出，「最崩潰嘅係，擺入口完全係嚼都嚼唔到嘅生橡筋質地，瘋狂起渣」。（《鬼怪》劇照）

食客：嚼都嚼唔到嘅生橡筋質地

樓主續說，「最崩潰嘅係，擺入口完全係嚼都嚼唔到嘅生橡筋質地，瘋狂起渣。最後我竟然係要好似條蛇吞象咁，夾硬、夾硬將嗰兩塊生肉直接吞落肚！食咗兩啖，真係頂唔順，即刻停手」。

他無奈問廣大網民：「想問下各位牛扒大師，究竟係我對美式慢燒有誤解，定係我問題？」

有網民質疑不夠五成熟，「咁又真係生到勁誇張喎」，也有網民指出是正常，「慢煮唔係就係咁嘅色咩？」。（示意圖，非樓主所吃牛肉／Unsplash圖片）

網民激辯：生到勁誇張 VS 呢個樣好正常

帖文引來網民熱議，有網民質疑不夠五成熟，「咁又真係生到勁誇張喎」、「呢塊肉係無煮過嘅痕迹」、「隻牛應該仲可以搶救得返」、「呢個天氣擺到聽日應該都夠五成熟」、「會唔會聽錯咗唔使熟，唔係五成熟」、「我都叫過呢1塊，嗰陣時叫七成我覺得佢生得滯，啲肉都係流血，慢煮啫，七成都唔使流晒血咁樣畀人㗎嘛」。

不過也有網民指出是正常，「你呢塊唔係牛扒嚟，英國叫roast，美國叫prime rib係1大嚿肉roast熟，佢跟住切1片畀你」、「慢煮唔係就係咁嘅色咩？雖然正常會再煎一煎個面上色嘅，不過呢塊就應該熟㗎喎？」、「Slow roast完呢個樣好正常，啲肥膏位會死白變硬只係因為佢咁樣出，佢扒好快會凍，所以難切啲同埋乾硬啲」、「食過幾間慢煮都係咁上下，我食開三成嘅望落會再生啲似未煮過，但食入口其實無嘢。牛扒好忌翻煎，可能我技術問題啦，但對我嚟講其實牛扒好易煎過籠，一翻煎就會變肉乾」。

有網民就教路分辨牛扒熟度方法，「用手指公掂住無名指，然後用另1隻手按壓大魚際肌，嗰個觸感會同五成熟一樣，然後再壓下塊肉，睇下觸感一唔一樣就知」。

（Threads@kenhui007）