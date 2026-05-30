泰國餐廳外賣飯盒藏蜈蚣！職員解釋「係花」拒退款　港男怒報食環

對食客而言，餐廳的食物質素和衛生同樣重要！有港男近日經由外賣平台，叫中環某泰國菜餐廳的外賣，但他幾乎吃完飯盒才發現裏頭藏有1條蜈蚣，他要求退款被拒，之後致電餐廳職員，對方竟然回覆「係花嚟」，他不滿解釋遂向食環署舉報。



不少網民對餐廳衛生存疑，「咩情況下會有隻咁大蜈蚣」、「宜家愈嚟愈癲，小強都唔夠，蜈蚣都出埋」，同時批評職員的解釋，「未聞花名，係咪叫what the花？」、「真係蜈泰識食」、「其實都係嗰句，你退錢咪得囉，唔通無啦啦屈佢咩？」。



《香港01》正就事件向涉事餐廳和食環署查詢。



有港男點叫中環某泰國菜餐廳外賣，幾乎吃完飯盒才發現裏頭藏有1條疑似蜈蚣。（「threads＠_chris_leee」圖片）

有港男點叫中環某泰國菜餐廳外賣，幾乎吃完飯盒才發現裏頭藏有1條蜈蚣。（「threads＠_chris_leee」影片截圖）

中環泰國菜餐廳外賣藏蜈蚣！ 職員解釋「係花嚟」

「食飯送蜈蚣」，該男食客於周三（27日）下午在threads發帖，指光顧中環1間泰國菜餐廳買外賣，點了打拋豬飯（Pad Krapow），他吃到尾聲才發現「有條蜈蚣跟餐送俾你」。他立刻申請退款但被拒絕，致電餐廳投訴，接聽店員竟然解釋「係花嚟」，他不滿因此揶揄「我真係見識少，咩花成條蜈蚣咁嘅樣」。

飯盒內藏黑色幼身昆蟲 多腳疑似蜈蚣

從事主拍攝的照片和影片可見，當時他已經快要吃完飯盒，卻在裏頭發現1條黑色、身型細長、明顯看見多隻腳，疑似為蜈蚣的昆蟲。由於飯盒內有菜絲，兩者色澤較為相似，幸好樓主及時發現未有吞下。

飯盒藏有1條黑色、身型細長、明顯看見多隻腳，疑為蜈蚣的昆蟲。（「threads＠_chris_leee」影片截圖）

飯盒藏有1條黑色、身型細長、明顯看見多隻腳，疑為蜈蚣的昆蟲。（「threads＠_chris_leee」影片截圖）

網民質疑餐廳衛生：睇相都可以確定係蜈蚣

許多網民批評餐廳離譜，「唔認先仆X」、「睇相都可以確定係蜈蚣，好恐怖」、「咩情況下會有隻咁大蜈蚣」、「宜家愈嚟愈癲，小強都唔夠，蜈蚣都出埋」、「宜家食嘢真係要小心啲」、「其實都係嗰句，你退錢咪得囉，唔通無啦啦屈佢咩？」、「花？咁等食環話俾佢哋知係咩花囉」、「建議Google map留一留comment」、「唔好抌，留返盒嘢打電話畀食環署，會有職員第二日上門收」。

職員回覆惹圍剿 事主目前已向食環署舉報

有人不滿餐廳職員的回應，「佢話係花，我係你就叫佢即場吞咗佢」、「未聞花名，係咪叫what the花？」、「真係蜈泰識食」、「正宗泰國嘢，送埋炸蜈蚣，下次可能係蠍子」。樓主事後在留言區補充，指已就事件向食環署舉報。

（threads＠_chris_leee）