荃灣大牌檔鮮魷有蟑螂！女生向Keeta投訴獲賠　棄曱甴屍難報食環

食物一旦發現異物，食肆就需要負責！本港有女生在Facebook群組「食在荃灣」表示，今年5月26日晚上8時許，經外賣平台Keeta在荃灣1間大牌檔購買西蘭花鮮魷等食物，加上運費和扣除優惠後，總共大約121元，但她「食咗一大半先發現」西蘭花鮮魷有1隻疑似反肚蟑螂屍體，於是向Keeta作出投訴。女生表示，Keeta在線客服員回覆指，和該間食肆溝通後，「餐廳反饋確實存在疏漏，餐廳會加強管理」，Keeta可以為她申請退回西蘭花鮮魷53元款項，樓主即時答應。



樓主經外賣平台Keeta在荃灣1間大排檔買外賣，總共大約121元，但她「食咗一大半先發現」西蘭花鮮魷有1隻反肚蟑螂屍體。（Facebook群組「食在荃灣」圖片）

樓主家人扔走蟑螂屍體 無法向食環署作出投訴

許多網民在帖文留言，「退款53蚊都唔夠喎！見到隻曱甴真係反胃！報食環最啱！」、「加料」、「蛋白質」、「驚你唔夠營養」。樓主回覆指，家人即時扔走蟑螂屍體，所以自己無法向食環署作出投訴。

西蘭花鮮魷有1隻反肚蟑螂屍體。（Facebook群組「食在荃灣」圖片）

西蘭花鮮魷有1隻反肚蟑螂屍體。（Facebook群組「食在荃灣」圖片）

懷疑中招後處理3大須知

食物環境衞生署負責監管市面出售食物，以確保食物安全、衞生、並適宜供人食用。如果市民發現食肆食物不潔、有異物、或者不宜食用，可向食環署作出投訴：

1. 若市民在進食後感到身體不適，應盡快求醫，如經醫護人員確定為食物中毒個案，診所或醫院會通知食環署及衞生防護中心安排跟進調查。

2. 若市民欲向食環署作出食物投訴，可致電食環署24小時熱線2868 0000（此熱線由1823人員接聽），投訴會交由食環署當值的衞生督察處理。

3. 衞生督察會聯絡投訴人，並會同時告知投訴人應如何處理證物。作出初步調查後，食環署食物監察及管制科會在需要時聯絡投訴人。

樓主向Keeta作出投訴，客服員回覆指和該間食肆溝通後，「餐廳反饋確實存在疏漏」，可以退回西蘭花鮮魷53元款項，樓主即時答應。（Facebook群組「食在荃灣」圖片）

食肆被罰暫停營業 進行清潔消毒

食肆一旦觸犯衞生法例，會遭受檢控，並面臨不同程度的行政處分，包括暫停營業和進行清潔消毒。

（Facebook群組「食在荃灣」）