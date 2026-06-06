5歲童半夜「小狗吠」確診急性喉炎　醫揭3窒息信號+6黃金救治期

小孩咳嗽似小狗吠別掉以輕心！湖北襄陽1名5歲男童半夜咳嗽似犬吠將7歲家姐驚醒，家姐連忙告知媽媽，男童被連夜送院救治，後被確診為「小兒急性喉炎」，經治療已無大礙。醫生提醒，「小兒急性喉炎」進展極快，黃金救治時間只有6小時，若家長發現孩子出現異常應盡快送醫。據悉，「小兒急性喉炎」有3大「致命信號」：犬吠樣咳嗽、持續性加重的聲音嘶啞和吸氣性喉鳴及呼吸困難。



湖北襄陽1名5歲男童半夜咳嗽似犬吠將7歲家姐驚醒。（AI生成圖片）

5歲童半夜「小狗叫」 確診小兒急性喉炎

據《九派新聞》報道，湖北襄陽1名5歲男孩半夜聲嘶力竭地咳嗽，聲音極像小狗吠叫，直接將7歲的姐姐驚醒，姐姐慌張告訴媽媽，立即將弟弟送院治理，男童後確診為「小兒急性喉炎」。據接診兒科醫生透露，男童入院時聲音嘶啞，伴有明顯的吸氣性喉鳴和喉部黏膜水腫等情況。所幸，在接受霧化吸入、減輕水腫等針對性治療後，男童的病情已好轉。

兒科醫生郭鈴枝提醒，小兒急性喉炎進展極快，6小時內屬於黃金救治時間。（《九派新聞》影片截圖）

6小時黃金救治時間 若有不適應立即送醫

襄陽市婦幼保健院兒科醫生郭鈴枝特別提醒，小兒急性喉炎進展極快，6小時內屬於黃金救治時間，一旦喉頭水腫，極易引起氣道阻塞導致窒息，若家長發現孩子出現犬鳴樣咳嗽等異常情況，應立即送醫，切勿等到天亮。

小兒急性喉炎的3大「致命信號」

據醫生介紹，「小兒急性喉炎」有3個「致命信號」，包括犬吠樣咳嗽，咳嗽聲似小狗「空空空」叫，夜間平躺後往往突然加重；持續性加重的聲音嘶啞，短時間內聲音沙啞，嚴重時甚至無法說話；以名吸氣性喉鳴和呼吸困難，患者吸氣時喉嚨發出尖利哨子音，並伴有鼻翼煽動、鎖骨上窩或肋間隙凹陷等症狀。