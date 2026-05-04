兒童發燒「想睡」恐是警號！4歲男童患急性壞死性腦病　搶救不治

兒童發燒可大可小，父母切勿掉以輕心。台灣有兒科醫生在網上分享病例，1名4歲男童由父親抱到急症室，形容兒子症狀只有發燒和比較想睡，但醫生發現男童「那是叫不太醒的感覺」，而且對聲音和疼痛的反應比較遲鈍，於是安排抽血檢驗及住院。惟男童的病情在數小時後開始出現變化，突然出現抽搐、身體僵直和眼神失焦。



醫生立即指男童進行搶救和檢查，證實是患上兒童急性壞死性腦病，形容「細胞激素風暴正兇猛地摧毀孩子的大腦」，男童最終不治，醫生慨嘆「有些孩子，從發燒到昏迷，有時候只需要很短的時間」、「一旦發生，速度快到讓人措手不及」。



父親形容兒子「這幾天只是發燒」，當日「只是比較想睡而已」，以為兒子只是小病。（AI生成圖片）

4歲男童發燒 父親形容「比較想睡」

兒科急診醫師吳昌騰在其Facebook專頁憶述，1名4歲男孩由父親抱到急症室，父親形容兒子「這幾天只是發燒」，當日「白天還能自己走，還吵着要看卡通」、「他今天只是比較想睡而已」。

病情惡化突抽搐 身體僵直眼神失焦

吳醫生經初步檢查，發現男童呈現難以喚醒的狀態，對聲音和疼痛的反應比較遲鈍，於是開始安排抽血檢驗和住院。數小時後，男童病情惡化，不但突然抽搐，而且身體僵直，甚至眼神失焦，父親見狀即向醫護人員求助，詢問「怎麼會變這樣？」。

兒童急性壞死性腦病最初難以發現

醫護人員立即將男童推進急救區，施以插管、給藥和監測，吳醫生懷疑是兒童急性壞死性腦病，「這是一個我們兒科急診醫師都不希望遇到的診斷」，惟電腦斷層掃描初步顯示「沒有異常」，吳醫生卻更加不安，兒童急性壞死性腦病「最可怕的地方就是：影像正常，那可能只是開始」。

4歲男童患上兒童急性壞死性腦病，最終病逝。（AI生成圖片）

男童大腦被摧毀終病逝

果然孩子意識愈來愈差，需要入住小兒加護病房（港稱兒童深切治療部），迅速啟動後續治療，例如注射類固醇和免疫調節，磁力共振掃描檢查證實男童患有感染兒童急性壞死性腦病，免疫系統釋放細胞激素風暴，正摧毀其大腦。團隊用盡所有方法「去壓住那場失控的免疫風暴」，但男童最終搶救無效不治。

醫生慨嘆︰一旦發生，速度快到讓人措手不及

吳醫生慨嘆，自己行醫以來，遇到數個個案，「有些救回來了、有些留下後遺症、也有些再也沒有醒來」，個案罕見，「一旦發生，速度快到讓人措手不及」。

（Facebook專頁「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」）