黃大仙爸爸用水槍射雀鳥　媽媽未制止舉手助尋目標　幼子全程目擊

這對父母冷血之餘還教壞幼子！近日網上流傳影片，黃大仙竹園南邨有爸爸在年幼兒子面前用水槍射樹上雀鳥，媽媽不單未有制止行為，更舉手指示協助找出雀鳥，拍片的港媽指出「啲雀仔俾佢嚇到周圍飛」。



該對父母行徑惹起公憤，網民狠批「不知所謂嘅家長，教壞下一代」、「冇家教人口，自己衰仲唔夠，仲畀支水槍個仔教佢虐待動物」、「一定要報警鬧爆，下次會射貓狗」。



近日網上流傳影片，黃大仙竹園南邨有爸爸在年幼兒子面前用水槍射樹上雀鳥。（Threads@tasha_meow922）

有港媽於Threads發文發片，表示「路過見到一家三口搵水槍射雀仔」，批評「識生唔識教，阿爸阿媽都冇以身作則」，由於她趕着帶孩子去考試，故只拍下影片，未有上前勸阻「同呢一家三口嘈」。

黃大仙爸爸幼子面前用水槍射雀

影片見到，該一家三口站在草叢前，父子手上拿着水槍，爸爸四處張望數秒後，轉身背向鏡頭，此時媽媽邊向左邊樹木方向走，邊舉手指示，協助爸爸找出雀鳥。

媽媽邊向左邊樹木方向走，邊舉手指示，協助爸爸找出雀鳥。（Threads@tasha_meow922）

爸爸發現目標後，立即當着幼子面前舉起水槍狂射雀鳥。（Threads@tasha_meow922）

之後疑水槍射至無水，於是拿走幼子手上的水槍繼續射。（Threads@tasha_meow922）

網民狠批：以傷害動物為樂，教壞小孩

爸爸發現目標後，立即當着幼子面前舉起水槍狂射雀鳥，之後疑水槍射至無水，於是拿走幼子手上的水槍繼續射了1下後轉身離開。

網民留言批評該對父母，「低端人口」、「有無搞錯，以傷害動物為樂，教壞小孩」，有網民指出「水槍仔水壓射力有限，射唔射得中都成問題，當沖涼，係怕啲X街攞BB彈槍、氣槍、椏杈射雀」。

之後疑水槍射至無水，於是拿走幼子手上的水槍繼續射。（Threads@tasha_meow922）

一家三口轉身離開。（Threads@tasha_meow922）

在香港，虐待動物有什麼刑罰？

殘酷對待動物屬嚴重罪行。根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，殘酷對待動物行為包括殘酷地打、踢、惡待、折磨、激怒或驚嚇動物，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦。一經定罪，最高可處罰款20萬港元及監禁3年。

而根據條例的釋義，動物包括任何哺乳動物、雀鳥、爬蟲、兩棲動物、魚類或任何其他脊椎動物或無脊椎動物，不論屬野生或馴養者。

（Threads@tasha_meow922）