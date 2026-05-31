批小巴司機呼喝年長母親　抱仔港媽爆粗狂鬧　網民斥：潑婦罵街

無論誰對誰錯，遇事都應好好控制情緒。近日網上流傳1段影片，有抱着年幼兒子的港媽大鬧小巴車廂，她批評司機呼喝催促其年長母親快點坐下，更在未坐定時就開車離開，於是站在車門樓梯位置「爆粗」大罵司機，不過司機否認有呼喝催促，只是叫婆婆先坐下。



不少網民批評港媽「爆粗」大鬧，向幼子做出錯誤身教，「潑婦罵街」、「抱住小朋友都咁大聲，仲粗口爛舌，嚇死個仔呀！」、「小朋友嘅耳膜最無辜」、「個細路一啲反應都冇，證明久經訓練」。



近日網上流傳1段影片，有抱着年幼兒子的港媽大鬧小巴車廂，批評司機呼喝催促其年長母親快點坐下，更在未坐定時就開車離開，於是站在車門樓梯位置爆粗大罵司機。（Threads@ocean._.3）

有小巴乘客於Threads發文發片，講述港媽大鬧前因，「個阿婆（女人阿媽）八達通跌咗落袋，司機叫佢坐低先，然後太太就發癲。司機一路態度好，太太誤（會）錯意，先演變成咁」，感嘆「個細佬（路）真係好慘」。

批小巴司機呼喝母親 抱仔港媽爆粗狂鬧

影片見到，港媽抱着幼子、站在車門樓梯位置大罵司機，「一把年紀阿婆，我叫佢慢慢行得唔得呀？」，司機反指「我叫人坐低得唔X得呀？」、「我而家咩態度唔啱啊？」，港媽不滿道「人都未行呀，你架車就開X走咗啊！」。

港媽抱着幼子、站在車門樓梯位置大罵司機，「一把年紀阿婆，我叫佢慢慢行得唔得啊？」，司機反指「我叫人坐低得唔X得啊？」。（Threads@ocean._.3）

司機否認呼喝催促 乘客勸交：唔好嘈、趕時間

司機解釋，「我點知你做咩呀，你可能落車呢？我剩係停低已經放咗一輪㗎啦」，港媽隨後拉起放在地上的BB車，右腳抬起問司機「我問你而家嘈夠未呀咁」，司機指出「你嘈住我咋」。

港媽不滿司機呼喝催促其年長母親，「你而家喝我阿媽上車，叫我咋咋臨坐低啊！」、「你咁樣喝人啱唔啱啊！」、「你叫阿婆行快啲啊！」，不過司機否認，其他乘客於影片尾段以「唔好嘈」、「趕時間」勸交，而幼子全程十分安靜、未有哭喊。

港媽隨後拉起放在地上的BB車，右腳抬起問司機「我問你而家嘈夠未呀咁」，司機指出「你嘈住我咋」。（Threads@ocean._.3）

網民批港媽爆粗大鬧：教壞小朋友

網民紛紛批評港媽爆粗大鬧行徑，「教壞小朋友，身教好重要」、「個細路就慘啦，有個咁嘅老母」、「小朋友唔驚又冇乜反應，應該平時個老母都係咁」，又認為「又阿婆、又BB車、又抱仔，好心坐的士啦！」。

有網民指出，「到底咩事？坐低先，停紅燈再拍返八達通囉，第一次搭小巴？」、「叫阿婆咋咋臨坐低變咗喝阿婆蝦阿婆恐嚇阿婆，搭得小巴預咗要爽手㗎啦，想人等你慢慢上車坐低攬好安全帶先開車嗰啲叫的士Uber私家車，even巴士都唔會等全世界坐低先開車啦」。也有網民表示，「叫人坐低先，都要人哋真係坐低咗先㗎，未坐好，老人家跌一跌可大可小」。

其他乘客於影片尾段以「唔好嘈」、「趕時間」勸交，而幼子全程十分安靜、未有哭喊。（Threads@ocean._.3）

小巴司機網民：有位就坐低先，唔好阻開車

有做過小巴司機的網民留言講述行內辛酸，「我做過小巴司機，啲時間真係好趕，成日見啲人慢條施理咁上車又慢慢揀位，真係嘥好多時間，有位就坐低先，唔好阻開車，個個就成日講脫班，到自己坐又慢慢嚟，香港人真係難服侍，就係啲人慢慢上車，真係到站尿都無得屙又開車走，同埋見到有位就坐，有位先畀錢，個司機位真係睇唔到有無空位」。

（Threads@ocean._.3）