有片！四川驚現地陷「吃人」　雨後馬路坍塌　夫妻騎電動單車墮坑

四川廣安岳池縣城發生驚險的路面坍塌「吃人」事故，一對夫妻騎著電動單車（俗稱「電雞」）經過街道一處沙井蓋旁時，現場路面突然坍塌，夫妻連人帶車大半個身軀栽進坑裏。據悉，事發前當地曾下過大雨，當地相關部門正對這宗突發道路塌陷事故展開調查。



一對夫妻騎着電動單車經過街道一處沙井蓋旁時，現場路面突然坍塌，夫妻連人帶車大半個身軀栽進坑裏。（抖音@~恰碗冰粉&糖沾沾）

馬路坍塌 夫妻連人帶車栽坑

據《紅星新聞》報道，5月29日晚，該對夫妻因馬路突然坍塌而掉進坑裏，周圍的目擊者見狀紛紛伸出援手，冒險上前合力將2人拉回地面。有目擊者透露，「2人的傷勢看起來不算嚴重，隨後被送往醫院作進一步檢查」。

從影片中可以看到，沙井蓋旁邊路面坍塌，電動單車大半車身被卡在坑內。（抖音@檸檬）

從影片中可以看到，沙井蓋旁邊路面坍塌，電動單車大半車身被卡在坑內。（抖音@檸檬）

事發前曾下大雨 相關部門調查原因

有目擊者將事發時的現場影片上傳到社交平台，從影片中可以看到，沙井蓋旁邊路面坍塌，電動單車大半車身被卡在坑內，當地警方在現場拉起封鎖線，以管制人流防止再次發生意外；據悉，事發前當地曾下過大雨，懷疑是雨水滲透進地下沖走回填土，從而形成地下空腔，最終導致路面坍塌。

據悉，事發前當地曾下過大雨，懷疑是雨水滲透進地下，帶走回填土，從而形成地下空腔，最終導致路面坍塌。（抖音@檸檬）

至5月31日，當地相關部門回應，表示正進行後續處理，至於路面為何坍塌，以及受傷夫妻恢復情況，仍需深入調查。