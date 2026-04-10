上海女遊客爬櫻花樹打卡　整棵樹突倒塌影片曝光　園方嘗試救樹

打卡也要避免破壞公物。內地社交平台流傳影片，上海賞櫻地點顧村公園日前有1名女遊客為求拍得美照，爬上1棵20多歲樹齡的櫻花樹上打卡，結果櫻花樹疑不勝負荷整棵被壓倒，幸好她及時抓緊2邊樹枝安全「降落」。其行為被網民鬧爆，批評她破壞公物：「自己什麼噸位不清楚嗎？」園方確認事件，指已「扶正」該櫻花樹會盡力重新救活，提醒遊客要文明遊園。



上海賞櫻地點顧村公園有1名女遊客爬上櫻花樹上打卡拍照。（網傳影片截圖）

女遊客爬上櫻花樹打卡 見冧樹抓緊樹枝「降落」

4月6日，有內地網民上傳影片，拍到1名女遊客壓垮櫻花樹。影片所見，上海顧村公園大片櫻花樹下，1名身穿白色上衣及灰色長褲的女遊客爬到櫻花樹上。女遊客抓住樹枝勉強平衡身體準備拍照打卡，另1名女子為她遞上手機，她抓一抓衣服伸手去取手機時，櫻花樹開始緩緩倒塌，她雙手抓緊樹枝平穩「降落」。片段所見未有受傷。

上海賞櫻地點顧村公園有1名女遊客爬上櫻花樹上打卡拍照。（網傳影片截圖）

櫻花樹突然倒塌，女遊客抓緊樹枝降落地面。（網傳影片截圖）

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多個內媒報道包括《新民晚報》、《新京報》等報道，顧村公園位於上海寶山區顧村鎮，是當地賞櫻熱點，每年春天都吸引許多遊客。

櫻花樹齡20多年 正扶正樹身嘗試養活

公園園林綠化部人員表示，事發地點是公園外圍林帶的公共開放區，不是收費範圍。該櫻花樹的樹齡逾20年，會盡力「搶救」重新將樹養好，呼籲大家「文明遊園」。 工作人員又提到，當地派出所可能正尋找涉事旅客。

上海市寶山區綠化市容局及顧村公園均表示，被壓倒的櫻花樹在當天已被「扶正」重新種植，正等候有關部門根據影片資料調查。

園方指該櫻花樹樹齡有20多年，會扶正嘗試重新養活。（網傳影片截圖）

網民：沒想到可以將整棵樹壓倒

片段令網民大驚，認為該名女遊客理應賠償，批評她「為己為樹」都不應冒險爬上去，「想到樹枝可能斷，但沒想到可以將整棵樹壓倒」、「上樹？ 是跟樹過不去嗎？」、「公園的樹承受了多少重量？」。

（綜合）