青衣邨胸圍墜落下層熱水爐煙囪！住戶尋物主：仲想攞返，請聯絡我

晾衣服時要掛好避免跌落樓下。有青衣邨住戶在Facebook群組「青衣街坊吹水會」上載1張照片，指出「宜業樓街坊跌咗嘢，因為勾住咗我個熱水爐」。樓主稱住在26樓，如果物主「仲想攞返，請聯絡我」，圖中可見，該件是一個胸圍，肩帶勾住了熱水爐的煙囪。



有胸圍從大廈高層掉落，其肩帶剛好勾住樓主單位外的熱水爐煙囪。（Facebook群組「青衣街坊吹水會」圖片）

網民：咁都勾到先好嘢

帖文引來許多網民留言，有人代物主笑稱「我唔要啦，送畀你」，亦有人好奇地表示「咁都勾到先好嘢」、「跌得唔啱邏輯，點解肩帶勾入去嘅？」、「又會跌得咁正嘅」、「緣份就是這麼奇妙，一段愛情故事就係咁誕生咗」。

網民笑言「咁都勾到先好嘢」、「跌得唔啱邏輯，點解肩帶勾入去嘅？。（《絕世好Bra》劇照）

高空拋擲可造成嚴重危險或人身傷害的物件 房委會終止租約

根據屋邨管理扣分制，若有住戶高空拋擲破壞環境衞生的物件，可被即時扣7分，高空拋擲可造成危險或人身傷害的物件，可被即時扣15分，倘若構成嚴重危險，房委會會引用房屋條例發出遷出通知書，終止其租約。

另據本港法例第228章《簡易程序治罪條例》第4B條，如有人自建築物掉下任何東西，或容許任何東西自建築物墜下，以致對在公眾地方之內或附近的人造成危險或損傷者，則掉下該東西或容許該東西墜下的人，即屬犯罪，可處罰款1萬元及監禁6個月。

不過，若非蓄意拋擲胸圍，加上沒有造成人身傷害，通常不構成刑事罪行，過往並無因不慎跌落衣物而被扣分的先例。

（Facebook群組「青衣街坊吹水會」）