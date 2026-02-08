大欖轉車站樹木疑被掛滿胸圍！網民笑如林村許願樹：祈求風調乳順

在樹枝上晾掛胸圍，意義何在？有住在元朗村屋的街坊在網上分享，指不時發現大欖隧道轉車站沿八鄉路步行，有棵樹的樹枝疑被人勾掛大量胸圍，而胸圍數量近日更有增加的趨勢，故拍下影片好奇詢問因由。有網民調侃晾掛者如當大埔林村許願樹，「祈求風調『乳』順？」。



有網民在大欖隧道轉車站沿八鄉路步行回家，途中發現有樹枝疑被人勾掛大量胸圍。 （「threads@sofei.113」影片截圖）

元朗八鄉路樹木被掛滿胸圍

該目擊女生在threads帳號上傳影片，指她住在元朗區村屋，日前在大欖隧道轉車站下車，並沿八鄉路步行返回住處，發現沿途有棵樹被人「掛滿bra（胸罩）」，又指她其實已經留意到一段時間，但近日覺得胸罩數量有所增加，好奇下便故詢問他人「有無人知係咩事」。

附近居民指胸圍數量有所增加

影片畫面可見，樓主步行回家時，有棵樹的樹枝被勾上不同顏色、尺寸、款式的胸罩，目測至少有10個胸罩以上，但片中附近未見有民宅，相信並非晾曬時遇大風吹走所致，而是有人刻意將胸罩掛在樹上，如此奇特景象瞬間引來網民關注。

有樹枝疑被勾上不同顏色、尺寸、款式的胸圍。（「threads@sofei.113」影片截圖）

網民嘲如林村許願樹：祈求風調乳順

有住在附近街坊亦同樣疑惑，「我都想知，成日都見到，之前有一排係無咗的」。不過提起胸罩，不少人即時聯想起Tyson yoshi演唱會，笑稱「this is 泰臣有樹（Tyson Yoshi）」，又調侃「（大埔）林村許願樹啲frd？唔拋寶牒拋bra，祈求風調『乳』順？」、「許願樹2.0，求身材正爆，減肥成功」、「可能呢邊啲雀特別咸濕，專門擔走啲bra」。

同場加映：Tyson Yoshi首應邀在粉絲胸圍上簽名 曾透露收到Fans送Bra咁處理

Tyson Yoshi開騷例牌有個慣例，就是台下時常有女Fans掉胸圍上台，他更試過被黑Bra笠頭，令他收Bra多過收花。上月，Tyson Yoshi去台灣舉行中學巡演，結果獻唱時被台下高中生「掟胸圍」，更不止一個。他貼出照片並說：「Sxxt…高中校慶出現奶罩…不敢接不敢碰…高中這樣不好!!! Thanks for the love tho 萬芳高中晚點見」

不過Tyson Yoshi就試過拒接未成年學生拋的Bra，認為高中這樣不好。（IG@tysonyoshi）

Tyson Yoshi第一次遇到觀眾掉Bra時，曾好奇是不是因為他胸大，所以Fans藉此叫他戴Bra。（IG@tysonyoshi）

（threads＠sofei.113）