飛機維修員爆癢冒疹！醫生證實禽蟎吸血　籲勿讓鳥類住所附近築巢

《衝上雲霄》系列電視劇促使許多人嚮往航空工作，但「有苦自己知」！台灣皮膚科醫師吳仁欽在Facebook專頁表示，一名男病人在機場停機坪維修飛機，最近3日「突然長出好多奇癢無比的紅色丘疹，而且只在腋下跟鼠蹊部（港稱腹股溝）」，直呼「癢到想瘋掉」，最初以為是汗疹，但吳醫生經檢查後，證實是禽蟎（Bird Mites）叮咬造成的皮膚炎。



男病人在機場停機坪維修飛機，「突然長出好多奇癢無比的紅色丘疹，而且只在腋下跟鼠蹊部（港稱腹股溝）」，直呼「癢到想瘋掉」。（Facebook專頁「吳仁欽皮膚科」圖片）

禽蟎隨鴿子四處爬行

吳醫生在文中指出，由於飛機維修棚屬於半開放式空間，機棚頂端和空橋結構往往是野生鴿子最愛的棲息地，鴿子在機場「滿天飛」，開放空間變成「禽蟎地獄」，維修工雖然不用親手觸碰鳥巢，但禽蟎會隨鴿子拍打翅膀、掉落羽毛，甚至順風往建築物結構四處爬行，直接入侵工作空間。

禽蟎會隨鴿子拍打翅膀、掉落羽毛，甚至順風往建築物結構四處爬行，直接入侵飛機維修空間。（AI生成圖片）

勿讓鳥類在住宅窗台、陽台或冷氣機附近築巢

禽蟎會順衣領和袖口鑽進衣服內，專挑因流汗而體溫變得最高、衣物束縛的「腋窩」和「鼠蹊部」集體瘋狂吸血。由於禽蟎不只存在於鴿子身上，其他禽類也有可能帶有禽蟎，吳醫生呼籲民眾盡量切勿讓鳥類在窗台、陽台或冷氣機附近築巢，禽蟎體型極小，可以透過細小縫隙進入家中，進而引發皮膚問題。

（Facebook專頁「吳仁欽皮膚科」）