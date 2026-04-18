有片！機場大媽拒付託運費與女職員爭執　女兒起腳助攻2孫女嚇呆

乘坐飛機時行李需限重是常識吧？一旦超出限制就會被追收託運費，內地機場日前有女乘客因被索託運費，與航空公司的地勤人員爆發爭執，雙方一度有肢體碰撞，場面混亂。事發時有一家五口乘坐飛機，惟購買的機票沒有行李託運額，當中拖篋的大媽因不願支付額外託運費用，當場與航空公司地勤人員爭執，其後欲強行登機被阻，與職員發生肢體碰撞，其女兒更伺機起飛腳助攻。



大媽在爭執過後，突然「插水」倒在地上掙扎，裝出痛苦神情後疑假裝暈倒，而同行的2名孫女目擊整個過程，被嚇得目瞪口呆。



大媽拒付託運費，與航空公司的地勤人員爆發爭執，一度發生肢體接觸，而大媽的女兒更起腳助攻。（網上影片截圖）

拖篋拒付託運費引發爭執

事發現場為昆明長水國際機場，拍下爭執過程的影片在網上流出。據內地傳媒報道，涉事的一家五口人購買了春秋航空公司的機票，該機票不包含免費行李託運額，但家人帶來的行李尺寸和重量都不符合標準，航空公司的地勤人員發現，要求乘客額外支付多出來的費用，當中1名拖着行李篋的大媽竟當場和工作人員發生爭執。

拖篋大媽聽到要補錢後當場就變臉，大聲喊「憑什麼要補錢」、「你們就是故意要坑我們」、「我們不知道有這個規定」。（網上影片截圖）

大媽企圖拿着行李篋強行登機，航空公司1名女職員立即制止。（網上影片截圖）

大媽企圖拿着行李篋強行登機，航空公司1名女職員立即制止。（網上影片截圖）

大媽拒補錢企圖拖篋強行登機

大媽聽到要補錢即當場變臉，拖篋大媽聽到要補錢後當場就變臉，大聲喊「憑什麼要補錢」、「你們就是故意要坑我們」、「我們不知道有這個規定」，聲音大得附近數個登機口都能聽得到。

旅客見到大媽發難後，紛紛拿起手機拍攝，1名女職員好聲好氣地跟大媽解釋有關規定，但大媽變本加厲，情緒愈趨激動。見工作人員不願免費放行，就搶過行李篋打算強行登機。

大媽與女職員相互拉扯，導致雙雙摔倒地上，大媽的女兒看到這一幕，竟立刻衝前起腳踢女職員。（網上影片截圖）

+ 5

大媽女兒乘機起腳踢女職員

現場航空公司職員阻止大媽拖行李篋登機，其中1名女職員打算將其行李篋拿回，與大媽一度相互拉扯，最終雙雙致摔倒地上。大媽的女兒看到這一幕，竟立刻衝到女職員身旁，二話不說直接起腳踢女職員，身旁的工作人員看到後立馬制止，質問「你幹什麼？」、「她拉箱子沒有拉人」。

大媽在爭執後，突然躺在地上打滾，隨後站起身，然後再躺在地上假裝暈倒。（網上影片截圖）

大媽倒地疑假裝暈倒

大媽其後躺在地上發爛耍賴，還一邊大聲碎語，一邊蹬腿踢工作人員。做出類似掙扎的動作，身旁的孫女看到後說「別吵了」。隨後大媽站起身，然後躺在地上假裝暈倒，身旁的女兒看到後大聲喊「媽」、「快叫急救中心」。

現場2名孫女被嚇得不知所措，一直在喊「姥姥、姥姥（祖母）」，其後更傳出哭喊聲。

大媽站起身後再躺在地上假裝暈倒，身旁2名的孫女們被嚇得不知所措，一直在喊「姥姥、姥姥」。（網上影片截圖）

機場鬧事不可取

根據《中華人民共和國治安管理處罰法》第23（根據2025年修訂版本），針對擾亂公共秩序行為的處罰，情節較輕者處警告或200元以下罰款；情節較重者處5日以上10日以下拘留，可並處500元以下罰款；被公安處罰後，列入民航嚴重失信名單，1至2年內限制乘坐國內所有航班，並會影響個人信用紀錄。