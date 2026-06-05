上海媽轉走5歲兒子¥30萬利是錢　丈夫告上法庭　法院判歸還¥22萬

父母私下動用子女的「利是錢」隨時觸犯法律！上海1名5歲男童名下的銀行帳戶在5年間已存入近30萬人民幣（約34.7萬港元）利是錢，不料父母親婚變，母親竟私自將帳戶內絕大部份資金轉走，最終男童帳戶僅剩下約40人民幣（約46港元）。父親發現後告上法庭追回兒子存款。母親辯稱轉走的錢是用在兒子補習班及生活等必要開支，否認侵佔兒子的錢，惟沒有證據證明款項去向，最終上海松江法院一審判令，母親必須歸還兒子22萬人民幣（約25.4萬港元）。



上海1名5歲男童名下的銀行帳戶在5年間已存入近30萬人民幣（約34.7萬港元）利是錢。（AI生成圖片）

5歲童近30萬利是錢被母親取到只剩40

據《紅星新聞》報道，上海1對夫婦在兒子小諾（化名）出生後，為他專設了1個銀行帳戶，用於存放長輩贈予他的利是、壓歲錢、生日禮金。小諾今年5歲，其名下帳戶在5年間已存入近30萬人民幣，不料，這筆巨額存款在父母處理離婚期間，被母親大幅調動，現僅剩40多人民幣。

母親被丈夫告上法庭 自辯「都用在孩子身上」

小諾父親發現後，憤而將妻子告上法庭，追回款項。小諾母親在法庭上自辯，指自己曾將個人資金存入該帳戶，帳戶下的錢亦有她的一份，且轉出的錢都用於小諾興趣班及日常起居等必需開支，不存在侵佔兒子存款情況。

小諾帳戶內的巨額存款在父母處理離婚期間被母親大幅調動，現僅剩40多人民幣。（AI生成圖片）

母遭打臉 婚變期間大額支出不知所終

經法院審理確認，該帳戶確實有部份資金用在小諾的興趣班和日常開銷上，不過，大額支出多集中於夫妻婚變期間，且小諾母親未能交代相關款項具體用途，亦無法說明資金最終去向。

據內地《民法典》，監護人除為維護被監護人利益外，不得處分被監護人財產。（AI生成圖片）

私自挪用孩子財產 法院判母親歸還22萬

據內地《民法典》，監護人除為維護被監護人利益外，不得處分被監護人財產。小諾的帳戶資金為親友所贈，所有權歸屬小諾，父母只能代為保管，不能私自挪用。法院綜合考慮未成年人年齡、日常合理生活及教育開支等因素，剔除雙方一致認可的合法必要支出後，一審裁定小諾母親須向小諾歸還22萬人民幣。