「貴婦版大S」突遭離婚3年富商前夫爆料　指曾出軌還偷女兒利是錢

有「貴婦版大S」封號的夏黃廉盈，近日遭美商SUPPER Club以及the LOOP集團創辦人的前夫夏天倫爆料，指控她偷拿女兒280萬（台幣，下同）的利是（利市）錢，離婚前就出軌「光頭男」，不回家長達100天，讓他憤而離婚。



有網友質疑為何都離婚3年了才來爆料，夏天倫透露因為前妻最近帶女兒去買東西，竟跟女兒說「要還我錢喔」，讓女兒不滿重提利是被偷的事，才讓他決定跳出來爆料。

「貴婦版大S」夏黃廉盈（IG@lienhsia）

「貴婦版大S」夏黃廉盈（IG@lienhsia）

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這對昔日在社群甜蜜放閃的豪門夫妻，為何會變成如今枱面上的怨偶？命理師沈嶸通靈發現兩人從2008年先有後婚時，緣份就已經是「刑剋」，一路到現在仍是「刑剋」。以命理的角度而言，夏天倫完全就是「娶錯人」，只要娶了夏黃廉盈，夏天倫的命格能量就會下滑，甚至整個夏家的家運都會下滑；反觀夏黃廉盈則是截然不同的結果，她一旦嫁給身價不斐的夏天倫，命格立刻提升，獲得地位與名聲，等於成功晉升上流。

沈嶸進一步分析兩人命格，發現夏天倫身上帶有「有錢人能量」，命格可「連旺三十年」，是真正的有錢人；夏黃廉盈雖然本身家境也不錯，但她只是「活得像個名媛」的偽公主，有的只是「貴婦公主命」的人設，實際上並沒有富貴的能量，甚至還有「賺錢辛苦」的頻率，「不是真正的有錢人」。

為何夏天倫和夏黃廉盈初識時就是「刑剋」？沈嶸表示原因在於兩人並不是「真愛」對方，夏天倫一開始確實曾被夏黃廉盈徹底迷倒過，當時他完全臣服於夏黃的美貌、性感身材與氣質形象，並非真正愛上她這個人。

而夏黃廉盈更是沒有愛過夏天倫，對她而言夏天倫只是類似於「金主」的角色，好讓她能夠打造出精緻的名媛人設。雖然兩人在一起的出發點都不具「真愛」的品質，但夏天倫當時愛夏黃廉盈的能量是非常強的，是這段關係中「唯一有愛情」的人，直到最後幻想破滅，才由愛生恨，從佳偶變怨偶。

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面對前夫夏天倫頻頻爆料，夏黃廉盈一直沒有動作。為了釐清夏黃廉盈真實的想法，沈嶸特別通靈調閱她的腦波，發現她完全不願意歸還女兒的利是錢，也不想拿掉前夫的「夏」姓，她認為這已是她人設的一部份了，對於夏天倫所提出的四點要求（歸還利是、拿掉夫姓、不可貼出夏家人照片、見小孩地須提前一個月安排）完全不想理會，現在只想放著冷處理，讓事件快點過去。

深入剖析夏黃廉盈的想法，沈嶸說她是比較愛自己、活在自我世界的人，所以她無法真正愛任何人，她認為自己是「公主命」，所以極力想打造完美的公主人設，愛美、愛精品，喜歡到高級餐廳打卡，只可惜以靈界的角度來看，她並不具有「公主」高貴的氣場，夏黃廉盈原本有福氣靠著嫁入夏家「豪門上位」，現在不僅離婚，不得夏家人待見，還面臨人設崩壞的危機，等於把一手好牌打壞，後續還要面臨夏天倫更多的爆料，未來不一定能繼續維持名媛公主人設。

沈嶸認為比起打造虛偽人設，更重要的是成為真實的好人比較實在，因此早在4年前就發願「每月捐十萬，持續二十年」，至今已累計捐款達590萬元，持續朝總目標「2400萬元（回饋台灣二十年）」邁進。本月沈嶸捐贈10萬元給「陽光社會福利基金會」，資助「口腔癌生心理服務募款專案」，為口腔癌病友提供生理復健與心理重建，以及營養品、經濟補助、家庭支持等服務，沈嶸同時加碼贈送「魔法竹摺扇100把」「魔法羊乳皂100個」「沈嶸老師著作60本」，總物資捐贈累計21450份，期望將公益行動散佈在台灣的各個角落。

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成立近43年的「陽光」是一個具有人文關懷、專業服務、公信力的社會團體，專為顏面損傷及燒傷者提供全方位的服務，使其回歸社會，近年來陽光又積極推動各項口腔病變（顏面腫瘤）的防治與照護，以減少個人、家庭和社會的不幸悲劇重演。據衛福部統計資料顯示，台灣每年有逾8千人罹患口腔癌，其中9成是男性，好發年齡多集中在45歲以上，這階段的男性往往是家中經濟支柱的三明治世代，並且有七成以上曾從事體力繁重的工作，一旦罹癌，家庭便會頓失所依，因此本次沈嶸特別贊助陽光發起的「口腔癌生心理服務募款專案」，協助陽光提供罹癌後的重建服務，並期盼大眾伸出援手，共同守護這些家庭的父親遠離口腔癌的威脅，幫助口腔癌病友順利度過難關，走出陰暗重見光明的人生。

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