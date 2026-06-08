吸煙低齡化！內地中學生放學即點煙　煙癮大到竟然自製電子煙油

中學生聚集吸煙，甚至煙癮大到自製煙油，這也太嚇人！黑龍江哈爾濱多間中學周邊出現極其嚴峻的「吸煙風潮」，大批中學生放學後即在校外聚集抽煙，部份煙癮極深的學生已不滿足於購買市售成品，竟然自行購買尼古丁和甘油，在宿舍或家中「科學家式」研配調製電子煙油。不法商販更看準「商機」，利用水果口味、花俏外觀的「三無」調味電子煙，透過隱蔽網絡途徑源源不斷流入校園，低齡吸煙問題已經成為危害未成年人身心健康的嚴峻社會隱憂。



黑龍江哈爾濱多間中學周邊出現極其嚴峻的「吸煙風潮」，大批中學生放學後即在校外聚集點煙。（網上影片截圖）

黑龍江哈爾濱多間中學周邊出現極其嚴峻的「吸煙風潮」，大批中學生放學後即在校外聚集點煙。（網上影片截圖）

學生放學即點煙 線上線下不良商販違規販賣

據內地《央視新聞》報道，哈爾濱市多間中學學生周邊聚集吸煙的現象十分顯眼，調查人員在現場目擊，不少學生剛踏出校門，便熟練地當場點燃香煙。當被問到「學校抽煙的人多嗎」時，有學生竟直言「有百分之八十」。

校園周邊的流動地攤公然販賣「鴨嘴獸」、「小黑條」、「冰爆」等多款熱門網紅電子煙，且攤主坦言客源是中學生，因受監管限制轉而走私下交易。線上方面，雖然各大社交平台已攔截「電子煙」等關鍵字，但賣家只需更換產品別稱或口味字眼即可成功上架，部分單品銷量甚至破萬，網上更有大量意圖引流的青少年吸煙貼文。

這些網紅電子煙絕大部分屬於無生產日期、無質量合格證、無生產廠家的「三無產品」，因價格低廉對學生極具吸引力，若這類電子煙被私下添加其他有毒、致幻或催癮成份，對心智尚未成熟的青少年有很強的誘導力。

哈爾濱市多間中學學生周邊聚集吸煙的現象十分顯眼，不少學生剛踏出校門，便熟練地當場點燃香煙。（網上影片截圖）

校園周邊的流動地攤公然販賣「鴨嘴獸」、「小黑條」、「冰爆」等多款熱門網紅電子煙。（網上影片截圖）

哈爾濱市多間中學學生周邊聚集吸煙的現象十分顯眼，不少學生剛踏出校門，便熟練地當場點燃香煙。（網上影片截圖）

學生自製煙油成新危機 初次吸煙平均僅12歲

校園煙禍持續升級，部份學生對煙癮的追求更走向極端，不少青少年不再滿足購買成品電子煙，而是開始自己研究調配煙油，添加甘油、尼古丁等高成癮物質，面對詢問中學生對此不以為意，並稱「知道煙油裡面又讓人上癮的東西，少加點就行，現在這個產品都這樣」。

根據中國疾病預防控制中心最新發布的數據顯示，內地青少年初次碰觸煙草平均年齡僅 12 至 14 周歲，中學生捲煙嘗試率 13.7%、電子煙嘗試率 13.5%，更嚴重的是，超過七成學生在採購煙草時從未被商家阻攔；即便法規明令禁售調味電子煙，仍有高達六成吸食電子煙的中學生，正使用非法流入市場的非煙草風味產品。青少年吸煙低齡化的趨勢已拉起社會紅線。

面對自製電子煙的詢問中學生對此不以為意，並稱「知道煙油裡面又讓人上癮的東西，少加點就行，現在這個產品都這樣」。（網上影片截圖）

部分學生對煙癮的追求更走向極端，不少青少年不再滿足購買成品電子煙，而是開始自己研究調配煙油，添加甘油、尼古丁等高成癮物質。（網上影片截圖）

未成年吸煙危害 社會需全面聯動

醫學研究早已證實，尼古丁會嚴重損傷未成年人的大腦認知功能，並大幅提升焦慮症及抑鬱症的發病機率。青少年吸煙除損害心肺及心血管外，還會阻礙骨骼發育、削弱身體免疫力，若在年少時成為「資深煙民」，成年後極易因吸煙指數超標，提早邁入肺癌高危行列。社會各界呼籲，市場監管局、煙草局、學校及家庭必須立即全面聯動，嚴查線下無證售煙及線上隱蔽帶貨，全面切斷流向校園的黑色供應鏈。