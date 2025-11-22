元朗3歲童疑吸煙片瘋傳！與祖父蹲地拿煙　街坊罵：佢食咗好多啖

3歲小童也吸煙？網上瘋傳影片，指有市民在元朗怡豐花園對開路邊，見到1名目測年約3歲的男童跟祖父一起吸煙。影片見到男童跟祖父蹲在地上，一老一嫩分別手拿香煙，現場有街坊目擊場面，直斥老翁「傻人嚟㗎，咁細個畀佢食煙」，又指看到男童「食咗好多啖（煙）」，而老翁則不以為然，更臉露微笑。



影片惹來網民炮轟，直斥老翁害慘孫兒，怒罵「黐X線」，又質疑「應該算虐待兒童」。根據《2025年控煙法例（修訂）條例》（《修訂條例》），禁止向18歲以下人士提供另類吸煙產品和傳統吸煙產品，違者一經定罪分別最高可被判罰款50,000元及監禁6個月，以及罰款25,000元（如少於指定數量傳統吸煙產品可被處以定額罰款3,000元）。



網上瘋傳影片，指有市民在元朗怡豐花園對開路邊，見到1名目測年約3歲的男童跟祖父一起吸煙。（threads@chingyinnn）

網民在Threads上傳長約13秒的影片，見到1名穿拖鞋的老翁與1名男童蹲在地上，當中老翁正在吸煙，而男童手拿香煙，但片中未見吸食動作。上傳者留言表示「有個目測3歲小朋友，喺元朗同（阿爺／呀公）一齊食煙，麻煩大家廣傳出去，希望比到佢父母睇到！」。

目擊者：男童做手勢向祖父示意索煙

樓主表示，現場是元朗怡豐花園對開，當時見到男童跟祖父一起步行，而祖父口裏有香煙，手上又另拿1根，即1人似正享用2根煙。樓主感到奇怪，便在2人身後多看幾眼，沒料到目擊男童向祖父「做手勢」，指指自己嘴巴，示意要祖父給他香煙，「跟住就望住細路仔好純熟用食指中指夾住支煙喺到啜咗2、3啖 ，佢（阿爺／阿公）就再同個細佬行前踎喺樹邊一齊喺到食（煙）」。

男童跟祖父一起蹲在地上手拿香煙，目擊者指男童吸了很多口。（threads@chingyinnn）

老翁蹲地微笑抽煙

影片見到老翁與男童蹲在地上，2人都手拿香煙，其中老翁有吸食動作，更吐出白煙，而旁邊的街坊則紛紛出言指摘，怒斥讓小童吸煙的行為，直指「佢（男童）食咗好多啖」、「個個都望住你呀，傻人嚟嘅」、「你咁細個畀佢食煙？」、「佢吸咗幾啖喎，我睇住，你唔好畀佢咁樣啦」，而老翁全程淡然微笑，似不以為然，僅在最後說了一句「無呀」。

樓主看到男童反應淡定，「我相信佢一定唔係第一次！真係好過分！！」，又希望男童的父母能看到影片及知悉事件。

網民紛紛鬧爆讓兒童吸煙的行為，直斥除了影響健康，也是犯法，認為執法部門可按影片執法，拯救孩子別讓他年紀少少就變成煙民。

根據《2025年控煙法例（修訂）條例》（《修訂條例》），禁止向18歲以下人士提供另類吸煙產品和傳統吸煙產品，違者可罰款甚至判監。（fb@衞生署衞生防護中心）

印尼2歲男童日抽2包煙震驚全球

印尼亦曾有男童2歲就吸煙，而且煙癮大得每天要抽2包煙，若成年人不讓他抽煙，他就以自殘作威脅，最終由政府介入及專家團隊幫忙，終成功戒除深度煙癮。

2010年，當時年僅2歲的黎扎（Ardi Rizal）因為坐在玩具車上笑着抽煙，令他一夕爆紅。（網上圖片）

（Threads@chingyinnn）