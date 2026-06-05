男友吐口水當潤滑劑！女生尖叫　性教育講師警告：發炎機率激增

唾液充滿各種細菌，接觸私處容易出現感染。台灣1名女生在「Dcard討論區」發文表示，其男友「平常很體貼、很會照顧人」，雙方交往半年多幾乎沒有爭拗，最近首次發生性關係，前戲即將結束前，男友突然低頭，然後吐了一口口水在自己手上，「抹到自己那邊，準備長驅直入」。台女嚇到尖叫急問，男友自然回答「潤滑啊，不用嗎？」，她認為需要保護女性下體，「口水進來，明天發炎怎辦？」、「到底是能潤滑什麼啦？」，最後僅用手為男友解決。



男友突然吐了一口口水在自己手上，「抹到自己那邊，準備長驅直入」。（AI生成圖片）

翌日再就購買潤滑劑產生分歧

樓主在帖文指出，翌日雙方就購買潤滑劑品牌產生分歧，樓主詢問有何種潤滑劑品牌可以介紹，「拜託分享給我，不然我怕男友又給我吐口水」。許多網民留言指「他是不是看太多了」、「這些男生是除了AV之外，從沒受過健康教育嗎？」、「好噁」。

性教育講師指出男友行為導致陰道發炎機率上升

帖文引來有護理師背景的性教育講師「茉莉」留言，指出口水並非潤滑液，「細菌多、乾得快，也沒有真正潤滑液那種可以降低摩擦的效果」。另外，「吐在手上再抹上去」，手上本來就有一堆細菌，樓主男友行為容易引致陰道炎、後續搔癢、分泌物異常，發炎機率都會上升。

有性教育講師指出，潤滑劑容避孕套、成份適合接觸陰道黏膜。 （AI生成圖片）

潤滑劑需要配合避孕套

市面上潤滑劑成分含有氯己定（Chlorhexidine），能夠有效抗菌，但是「對陰道來說不是友善的東西，尤其常用、陰道炎的人請注意」，世界衛生組織明確指出，對水性潤滑液的要求是滲透壓小於1200mOsm/kg、pH3.8至4.5，並且要相容避孕套、成份適合接觸陰道黏膜。

潤滑劑最好低敏、無香精、無防腐劑或殺菌劑

茉莉指出，潤滑液高滲透壓，較易讓陰道上皮細胞受到傷害，所以「偶爾玩玩就好」，產品成份比較刺激，「敏感的人可能會覺得燒、刺、癢」，她建議選購水性、低敏、無香精、無防腐劑或殺菌劑的潤滑劑，可以配合避孕套，有pH標示的潤滑液。

（Dcard討論區）