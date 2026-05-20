男友隱瞞買二手女裝鞋5年！反怪女友不包容　兩性專家教3招解衝突

每個人都有不同性癖好，最重要的是不會影響其他人。台灣一名女生在「Dcard討論區」表示，和男友交往接近兩年，一早知道對方「喜歡被踩」，自己每次都很努力讓他開心，「盡量滿足他」，但有次查看其手機，驚見他會購買其他女生的二手鞋，購買紀錄長達近5年，「逼問下才知道他隱瞞了我這件事那麼久」，相信若非查看手機發現，男友不會主動告知。



男友隱瞞購買其他女生的二手鞋，長達快5年。（AI生成圖片）

樓主不理解男友行為陷憂鬱

樓主不理解「有女朋友了，還這樣子做是正常的嗎？還是因為我沒辦法滿足他，所以才這樣做？」，令她感到不受尊重，開始對男友產生不信任感，甚至陷入憂鬱。

男友︰這是缺點，改不了，要包容

樓主嘗試與男友進行理性溝通，說出自己感受，「但每次講到這個話題他永遠都逃避、不耐煩」，聲稱認識她前就已經「買鞋」，「這是缺點，改不了，要包容」，反過來責怪樓主不信任他，樓主盡量「一隻眼開、一隻眼閉」，但每次想到或再次看到他「買鞋」，她就覺得「為什麼要對我這麼不公平，他憑什麼？」。

樓主感到不受尊重，開始對男友產生不信任感，甚至陷入憂鬱。（AI生成圖片）

網民︰分手後賣鞋給他

雖然男友透過其他方式表達對樓主的愛，嘗試彌補，但樓主「不知道為什麼還是過不了」，於是發文詢問大家意見。

大量網民留言指，「就理性上，他沒錯，你沒錯，你們就是三觀不一致，而且是沒什麼好磨不磨合的那種，和平分手是唯一解決方法 」、「敢不敢創個小號，自己男友的錢自己賺？」、「別沒自信了嘛，鞋子襪子你穿一穿賣給他可以嗎？」、「分手，向他賣你的二手鞋，肥水不落外人田」。

兩性專家提出情侶解決衝突3大建議

面對情侶衝突，來自美國、擔任感情諮商師超過10年的佛絲（Baya Voce）曾表示，就算是最親密的伴侶都會遇到衝突，但他們仍然能維持感情，全因做對3件事︰

兩性專家教導伴侶遇到衝突時，只要做對3件事，都仍然能維持感情。（AI生成圖片）

1. 不會惡意揣測對方的動機

有時聽到一句尖銳評論，感覺就像被人身攻擊，可以嘗試刪掉質疑對方動機的主觀句子，繼而重組，之後表達可行的請求。

2. 一起想辦法調整情緒

衝突期間叫「暫停」是最困難的技能之一，情侶可以用小技巧一起冷靜下來，例如「我們講話時可以坐在彼此旁邊嗎？」或「你可不可以先抱抱我，我們再繼續？」。

3. 保持好奇心

長時間在一起，大家對伴侶的好奇心會逐漸消失，部份原因在於雙方開始依賴自身假設，自以為早就知道伴侶真正想表達的意思和感受，停止理解伴侶，當衝突發生時，不再是一場共同探索真相的過程，反而變成彼此競爭，所以需要繼續對伴侶保持好奇心。

（Dcard討論區）