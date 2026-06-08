港鐵將軍澳綫車廂遺童鞋！網民惡搞：見到小童　附報失及認領程序

乘搭公共交通工具時，總有人一時大意遺留個人物品。本港有男子在Facebook群組「將軍澳主場」發出帖文提醒「康城朋友」，同時上載1張照片，可見現場相信是港鐵將軍澳綫車廂，畫面空無一人，但座椅前通道上離奇有一對色彩鮮艷、帶有卡通圖案的童裝鞋，不排除是有小童曾脫鞋，同行成人下車時抱起小童時，疏忽遺下童裝鞋。



車廂座椅前通道上離奇有一對色彩鮮艷、帶有卡通圖案的童裝鞋，相信是有乘客不小心遺下。（Facebook群組「將軍澳主場」圖片）

網民「惡搞」聲稱見到小童

帖文引來大量網民留言，但他們主要「惡搞」表示「見到小童」，「唔係喎，幅相明明有個細路着住鞋坐喺度，樓主想表達啲咩？」、「我見到喎，你見唔到咩」、「影人哋小朋友，仲要擺人哋上網」、「不就是好正常有個紅衣女孩坐着？不明白有什麼亮點」。亦有其他網民聲稱同樣目擊事件，「對鞋已到達調景嶺站」、「見到當時有個男人趕住走」。

乘客可以網上報失

根據港鐵官網，乘客如果在最近6個星期內在港鐵遺失或留下個人物品，可以透過官網報失，登記完成後，乘客亦可查看最近6個星期內登記的失物個案狀況。

港鐵設有失物辦事處，內裡有林林總總失物，如雨傘、八達通。（資料圖片/歐嘉樂攝）

失物送遞服務5大注意事項

港鐵和順豐香港合作推出全新的失物送遞服務，乘客現可有多一個選項，以運費到付形式，由順豐香港將已獲港鐵失物辦事處確認的失物送上門，或在全港超過1,000個自取點領取，若失物符合送遞服務條件，港鐵失物辦事處聯絡失主時提供此項服務的選項，同時留意5點：

1. 送遞服務只適用本地地址，不包括需要失主親身啟動、操作或確認的物品，例如電子產品、現金及珠寶首飾等貴重物品、具時效性的物品例如演唱會門票，以及順豐香港本地配送條款所限的物品

2. 每次失物送遞服務將採用由順豐香港提供的統一到付收費，統一到付收費的包裝體積上限為70乘40乘32厘米，重量上限為15公斤

3. 派送到偏遠地區須另行收取相關費用

4. 所有運送費用將以順豐香港之最終收費為準

5. 港鐵失物辦事處保留決定失物是否符合送遞服務條件的最終權利

失物及乘車優惠辦事處設於金鐘站。（資料圖片）

乘客拾獲任何物品 應交予車站港鐵職員

港鐵提醒乘客如有任何疑問，請到金鐘站失物及乘車優惠辦事處查詢，服務時間是每日上午8時至晚上8時，乘客亦可於辦公時間內致電 (852) 2861 0020，其他乘客若在港鐵範圍內拾獲任何物品，乘客可於下車或轉車時交予該車站的港鐵職員。

（Facebook群組「將軍澳主場」）