巴士離奇失物！車廂地面被遺NuBra 乘客：邊個咁大頭蝦跌奶貼？
撰文：卡洛兒
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巴士車廂出現離奇失物！有九巴乘客在社交平台貼相，顯示有女性所用的「NuBra」（可稱為隱形內衣、胸墊、胸圍、胸貼等）竟然被遺留在車廂地面，肉色NuBra在地下相當顯眼，她於是笑問「邊個咁大頭蝦跌咗個奶貼」。有網民估計是和最近天氣炎熱有關，「應該太大汗甩咗」、「其實咁熱天氣仲用，唔熱咩？」又笑稱「希望佢（當事人）無露點啦」。
九巴車廂地面被遺NuBra 乘客：邊個咁大頭蝦？
該女乘客在threads發帖並上傳2張照片，驚訝表示「邊個咁大頭蝦跌咗個奶貼！」從相中可見，她當時正搭乘九巴巴士，發現單邊1個肉色的NuBra被遺留在車廂下層、近下車位置地面，由於肉色NuBra在灰啡色地面之上，更為顯眼。
網民熱議原因：應該太大汗甩咗
照片引來網民討論，「應該太大汗甩咗」、「會否一高一低？」、「其實咁熱天氣仲用，唔熱咩？」，又質疑「冇料就冇料，墊高佢做乜？」樓主及後在留言區補充，疑有乘客未有為意地上的NuBra，「Oh my god，俾人踩扁咗」。
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