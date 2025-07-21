港鐵聯同順豐推失物送遞服務　限15公斤內物品　一律收28元

港鐵每月處理逾萬宗失物，不少失主成功尋獲，卻礙於需親身認領，而放棄領回失物。港鐵今（21日）起與順豐速運合作，推出失物送遞服務，適用不超出15公斤、體積符指定要求的物件，一律收取28元運費。至於電子產品、演唱會門票、現金及貴重物品等，則仍須失主親身到金鐘辦事處認領。



香港鐵路有限公司（港鐵公司）與順豐速運合作設失物送遞服務。（陳穎欣攝）

平均每月處理1.2萬宗失物 曾檢假牙膠盒 用作開啤酒瓶

港鐵由2021年至2025年間，平均每月處理約12,000宗失物，接獲約8,300宗報失及查詢。失物種類繁多，最常見的失物包括八達通卡、手袋、雨傘等，更有職員曾撿到一個假牙膠盒，上面貼有「開瓶用」，成功聯絡到失主伯伯後，發現是他慣用於開啤酒瓶的假牙膠盒。

近兩年玩偶類失物有明顯增加。（陳穎欣攝）

失物認領成功率過半 郵遞服務暫限香港

乘客若發現遺失物品，可於港鐵網站自助失物處理平台或MTR Mobile手機應用程式報失。若尋得失物，港鐵職員會聯絡乘客配對和核實，並安排前往金鐘港鐵失物辦事處領回，乘客取回失物成功率過半。

根據《香港鐵路附例》，任何食物或容易腐爛的東西，一旦被發現遺留在港鐵內，會由港鐵會即時處理。而其他物品一般會保留1個月，期限屆滿後，如無人認領，該等失物即當作成為港鐵公司的財產。港鐵指，大多數失物會公開出售，所得均會投放社區項目（如慈善機構）。

港鐵公司觀察到部份失物主人在報失後，即使獲通知尋回失物，最終未有到辦事處領取。港鐵總數碼拓展及創科經理張兆基認為，原因是乘客未能抽空領回失物，為了安排他們盡快失而復得，故推出失物送遞服務，乘客可選擇以「運費到付」，即由收件人支付運費的方式，透過順豐將已獲確認的失物送至本地收件地址、指定的順豐站或自助櫃。

張兆基指，未為失物送遞服務訂下使用人次目標，只希望新安排能方便市民，「相信一定有乘客用，一個500萬人次網絡系統，未必人人住附近（金鐘港鐵失物辦事處），住較遠地區或行程繁忙的乘客會用。」

張兆基相信失物送遞服務一定有乘客用。（陳穎欣攝）

重量不可超15公近 一律收28元運費 料涵大部份失物

包裝體積不多於限70X40X32厘米（即等於順豐F6號紙箱)，重量不超過15公斤，順豐統一律收取28元運費，透過送遞服務領回失物。

失主除可選擇指定的順豐站或自助櫃，更可送到本地收件地址，而港鐵公司過程中不會收取額外費用。張兆基稱，體積超出郵遞限制的失物，只可親身到金鐘港鐵失物辦事處認領。他相信，絕大部分的失物符合郵遞條件，若超出限制的失物數目大，不排除未來會與順豐調整安排。

他指，首階段失物送遞服務只面向香港，會視乎失物情況，有機會增加服務至國內或海外。

廖家欣認為順豐對收派件及運輸都有嚴格系統監察。（陳穎欣攝）

不包演唱會門票、電子產品 身份證失物郵遞設密碼認證

若失物需要失主親身啟動，以確認物歸原主，或未符順豐香港的送遞條款，則不適用於今次送遞服務，同樣要到金鐘辦事處領取。有關失物包括電子產品、現金及貴重物品、具時效性的物品如演唱會門票等。

順豐香港公共事務及傳訊負責人廖家欣認為，順豐對收派件及運輸都有嚴格系統監察，對貨物有一定保障，若有特殊或不可控情況遺失貨物，都會按流程及運單條款，與港鐵公司跟進和賠償。

廖家欣表示，若失物屬身份證明文件等，將設密碼認證服務，失主在收件時，須出示一次性密碼，以核實身份。密碼由系統自動生成，失主在失物派送前，可透過公司手機應用程式「SFHKAPP」取得密碼，並可於程式內隨時查看快件的最新狀態，包括快件運送單號等。