Uber Taxi乘客遺手機稱付$350取回　司機遇壓價失物送沙頭角警署

乘車遺下物品要司機送回，理應邀付合理車資，不應在協議後再討價還價。有Uber Taxi司機在社交平台發文表示，凌晨下雨天接載3名男乘客由中環蘭桂坊到旺角，車資為250元。其中1人下車時遺下手機，發現時司機已經「吉車返咗港島」，機主相隔約20分鐘後用「Find My Phone」功能定位和致電，司機提議早上還機或即時再到旺角，但必須支付300元和隧道費，總共350元，機主答應付錢。



雙方見面時，男乘客引用Uber條款稱只會支付50元，否則會經平台處理封鎖其Uber Taxi帳戶。雙方經討價還價後，機主只肯支付200元，同行友人更揚言司機如不歸還手機，等同犯法。司機聞言決定將事件交由「專業人士」處理，即時將手機帶到沙頭角警署報失，歷時大約2小時。司機計算汽油費、隧道費和客人提出的200元等因素，自己甘願損失800元。



網上同時流傳懷疑乘客一方的的版本，內容大同小異，包括提及曾經答應司機支付350元一事，但他們只肯支付200元，司機到埗後帶同手機一走了之。涉事乘客怒斥「真係癡X線，想問咁樣可唔可以告佢偷竊？」。大量網民笑言「自己應承完人然後反口」、「嚟到再壓價，你呢啲根本就唔係人做嘅嘢」、「如果係我，一睇司機叫350蚊，已經非常平，如果我係物主，我會畀得好開心」。



司機遭壓價後將手機帶同沙頭角警署報失，歷時大約2小時，司機計算汽油費、隧道費和客人提出的200元等因素，自己甘願損失800元。（Threads@kzzxmnb圖片）

乘客遺失手機 答應向司機支付350元

樓主在Threads發文表示，2026年5月8日凌晨正值下雨，在中環蘭桂坊接載3名男乘客前往旺角，車資250元。抵達目的地後3人下車，豈料其中1人把手機遺在車內，在20分鐘後用「Find My Phone」功能鎖定手機位置，知道手機仍在的士內，於是致電樓主。樓主當時已空車返回港島，得知事件後提議早上交還手機，或者「一係你畀300蚊加隧道費，我𠵱家即刻過嚟啦」，對方即時答應付錢取機。

即場壓價只願支付200元

司機開車抵達旺角準備交收之際，該名男乘客要求「畀返部電話我先」，完全沒有表達感謝或付錢的意欲，樓主反問「錢呢？」。乘客則認為350元太貴，同時引用Uber條款，聲稱「畀返50蚊你就得」，如果樓主拒絕，他就會向平台投訴，讓Uber會封鎖其帳戶，即場壓價揚言「我𠵱家畀200蚊，你畀返我，呢200蚊就係你嘅，部電話我㗎嘛，喂！你點都要畀我先㗎喎」。同行友人更質問樓主「你知唔知你𠵱家犯緊法？」。

司機上載提供部份報案紀錄。（Threads@kzzxmnb圖片）

司機帶同手機前往沙頭角警署

樓主反駁200元並非雙方談好的價錢，「你喺電話唔咁同我講？呃X我過嚟？」，雙方經口角後，樓主決定將事件交由專業人士處理，即時帶同手機前往沙頭角警署，報告拾獲失物，歷時大約2個小時，樓主更上載指示前往沙頭角警署路牌和部份報案紀錄，計算汽油費、隧道費和客人提出的200元等因素，在事件中損失800元，但總算「還返部手機畀客人」，不過物主要去到沙頭角警署認領。

司機稱以車程計算 350元不太貴

樓主更指上一程由中環去北角，車資170元，加上凌晨下雨，另有122元加成計費，自己由港島去旺角，「吉車過幾次隧道」，所以350元不算太貴，沒料到仍遭壓價。

司機解釋上一程由中環去北角，車資170元，加上凌晨下雨，另有122元加成計費，自己由港島去旺角，「吉車過幾次隧道」，所以350元不算太貴。（Threads@kzzxmnb圖片）

同行乘客另發文辯護質疑偷竊

網上同時流傳另一個版本，懷疑是同行乘客的手筆，事件過程高度吻合司機描述，聲稱朋友將手機遺失在Uber Taxi內，但司機「一開口就獅子開大口話要收350蚊」，同行乘客反駁「吓？Uber話送返失物收50蚊咋喎」。司機強調自己正在過海，「吉車過返嚟，起碼要收$300油錢同隧道費」。

樓主稱朋友想盡快取回手機，「唯有應承咗佢過嚟先」，眾人其實打算只是支付200元，司機到埗後卻「企硬話無350蚊唔畀機」，最後駕車離開，「真係癡X線，想問咁樣可唔可以告佢偷竊？」。

司機做法普遍獲得網民讚好。（《降魔的2.0》劇照）

網民支持司機︰去沙頭角警署搵啦

兩則帖文引來大量網民討論，普遍都支持司機做法，「執到嘢咪交去差館囉，又唔係一定話指定邊間差館」、「你去沙頭角警署搵啦，1蚊都冇收你」、「的士司機咪攞咗去差館囉，點告人哋偷竊？」、「星期五凌晨落雨，350蚊其實叫正常偏良心價」。

Uber官網列明交還失物費用因地區不同

根據Uber官網，如果乘客在行程中遺失物品，最簡單直接的方法是直接聯絡司機找回失物，確認他們尋回失物，安排時間和地點取回物品，「請緊記，司機在行程結束後均無需為遺留在車上的物品負責」。當司機已經交還失物時，可能會對乘客帳戶收取費用，金額因應國家或地區而有所不同，同時傳送收據，費用會全數轉交給司機，補償他們為交還失物所付出的私人時間。

（Threads@kzzxmnb、Threads@captain_lawhk）