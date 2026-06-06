土瓜灣中港牌私家車違規轉彎！無視綠燈險撞過路途人　網民斥危駕

大地任我行系列再現！有網民在社交平台發文，指在土瓜灣遇到有中港牌私家車無視行人綠燈燈號，左轉時險撞正在過路行人，加上涉事地點地面標誌清楚顯示，駕駛者只可直駛或右轉，即涉事司機涉嫌違反交通規例，惹來網民圍剿，「宜家啲人揸車真係唔使睇地下箭嘴㗎喎」，並建議樓主向相關部門舉報。



中港牌私家車無視行人綠燈燈號，左轉時險撞正在過路行人。（「threads＠eva.wong.3914」圖片）

中港牌私家車無視行人綠燈 左轉遭途人指罵

「大家行街過馬路真係要小心，就算交通燈轉咗綠色人像燈都未必安全」，目擊女生在threads上傳多張照片，顯示1輛中港牌私家車當時駛經土瓜灣，並從馬坑涌道左轉至馬頭圍道，其時行人過路處正亮起綠燈，有不少途人橫過馬路，甚至有人推着嬰兒車經過，1名穿着橙色上衣的大叔見狀即時指着司機，喝止對方胡亂駕駛。

中港牌私家車無視行人綠燈燈號，左轉時險撞正在過路行人。（「threads＠eva.wong.3914」圖片）

1名穿着橙色上衣的大叔見狀即時指着司機，喝止中港牌私家車胡亂駕駛。（「threads＠eva.wong.3914」圖片）

穿著橙色上衣的大叔見狀即時指着司機，喝止中港牌私家車胡亂駕駛。（「threads＠eva.wong.3914」圖片）

穿著橙色上衣的大叔見狀即時指着司機，喝止中港牌私家車胡亂駕駛。（「threads＠eva.wong.3914」圖片）

馬坑涌道行車線只准直駛或右轉 左轉屬違反交通規例

根據網上地圖顯示，事發地點馬坑涌道共有2條行車線，左方行車線只准直駛，而右方行車線只可右轉，換言之無論那一條行車線，駕駛者都不能左轉入馬頭圍道，故相中的中港牌私家車明顯已經違反交通規例。

事發地點馬坑涌道共有2條行車線，左方行車線只准直駛，而右方行車線只可右轉，換言之無論那一條行車線，駕駛者都不能左轉入馬頭圍道。（Google地圖截圖）

網民斥等同危險駕駛 建議樓主舉報

許多網民批評涉事司機罔顧途人安全，「呢個路口唔俾轉左喎，中港牌又大地任我行」、「宜家啲人揸車真係唔使睇地下箭嘴㗎喎」，紛紛建議樓主舉報對方，「好明顯係行人綠燈公仔，點可以行車？用1823幫吓佢啦」、「麻煩當事人向警方投訴，你有相片，你可以做證人舉報佢」。

過馬路要留心 切勿看電話

有人則提醒過馬路時切記留意路面情況，即時綠燈亦不應「大安旨意」，「宜家過馬路唔會淨係睇燈，會睇埋有無盲毛，俾佢撞無仇報」、「無論綠公仔定斑馬線最好等啲車停咗才行，現在行街真係唔好掛住睇電話」、「我都係咁教我啲小朋友，唔好信綠燈，望清楚馬路先過，啲傻X司機錯一次你就無命」。

危險駕駛最高可被罰款2.5萬元 以及監禁3年

根據香港法例第374章《道路交通條例》第37條「危險駕駛」，列明任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，違例者最高可被判處罰款2.5萬元，以及監禁3年。

（threads＠eva.wong.3914）