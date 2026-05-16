中港牌私家車駛巴士線！斷正遭警截停影片瘋傳　賽馬式旁述超爆笑

駕駛者應小心留意道路標記，以免違規被罰款！有港男在社交平台分享影片，顯示掛有中港牌的私家車在巴士綫生效期間，直接駛入專線範圍內，令人錯愕的是，當時早已有警員站在巴士綫前方，司機當場斷正被截停，樓主因此嘲諷是「賽事直擊」。有網民質疑司機未有仔細留意路面情況，「行唔緊要，最緊要識睇時間」、「成個呀sir企喺前面都照行」，並笑稱「中港牌用心良苦，罰佢1個頂住條巴士專線，咁其他人就唔會有事」。



根據香港法例第374G章 《道路交通(交通管制)規例》，在巴士綫訂明時間內，並非屬許可使用者的汽車的司機，必須確保其車輛的任何部分不進入連續白綫為界邊的巴士綫，駕駛者只應在靠近需要左轉的路口時駛入，違例者可被罰款2,000元。



有中港牌私家車在巴士線生效期間，駛入專線範圍，被警員截停。（「threads＠contents.gif」影片截圖）

目擊中港牌私家車亂入巴士線 港男嘲：賽事直擊

目擊港男在threads帳號「contents.gif」上傳長達1分鐘影片，形容是「賽事直擊」，稱發現有中港牌車輛胡亂使用巴士專線，遂以賽馬式口吻表示，「阿Sir企定，中港司機搶閘應燈彈出」。如影片所見，現場為沙田近世界花園的紅梅谷路，當時1架掛上中港牌的白色私家車正沿獅子山隧道方向行駛、並停在燈口處等候；其時1名男警員已預先站在巴士專線前方。

現場為沙田近世界花園的紅梅谷路。（「threads＠contents.gif」影片截圖）

1名男警員正站在巴士專用線前等候。（「threads＠contents.gif」影片截圖）

掛上中港牌的白色私家車沿獅子山隧道方向行駛，待轉綠燈後竟直駛入巴士專線範圍內。（「threads＠contents.gif」影片截圖）

掛上中港牌的白色私家車沿獅子山隧道方向行駛，待轉綠燈後竟直駛入巴士專線範圍內。（「threads＠contents.gif」影片截圖）

中港牌私家車直駛巴士專線範圍 警員手勢示意截停

當交通燈號轉為綠燈時，樓主和友人估計「中港車牌應聲彈出」，未幾私家車已經直駛入巴士專用線範圍內，警員見狀隨即以手勢截停，樓主等人即時笑稱「先生過一過嚟，車牌、熄匙、身份證」，之後繼續爆粗調侃涉事私家車，「X你老X，中港牌唔讓巴士，呢啲真係衰格喎」、「唔遵守交通規則㗎」、「真係唔識㗎喎」，而駛經的巴士受阻，紛紛需要切至右方行車線。

警員隨即以手勢截停私家車。（「threads＠contents.gif」影片截圖）

警員截停涉事私家車。（「threads＠contents.gif」影片截圖）

警員截停涉事私家車。（「threads＠contents.gif」影片截圖）

網民笑戇X：成個呀sir企喺前面都照行

有網民欣賞樓主鬼馬的旁述，「啲旁白好X正」，又質疑司機未有仔細留意路面情況，「呢個位成日都有差佬喺到㗎喎」、「差唔多日日都擺檔，都仲咁多水魚」、「行唔緊要，最緊要識睇時間」、「成個呀sir企喺前面都照行」、「呀sir話唔係咁順手呀」、「（警察）心諗：咁onX自己行埋嚟都有」、「淡定申請，阿sir行都唔使行」，笑稱「中港牌用心良苦，罰佢1個頂住條巴士專線，咁其他人就唔會有事」。

網民調侃網絡金句：我交錢不就行了

有人就回想起早前1名內地旅客來港時，評論有人因亂倒食物殘渣被漁護署人員罰款，其男性友人接受訪問時說：「我覺得很可笑，我交錢不就行了？」，此話一出即成金句，因此調侃表示「我覺得真可笑，他有沒有權利行巴士線？交錢不就行嗎？」其他網民則稱，「真係俾錢就解決到」。

網上地圖顯示，事發地點地面清楚標記上午7時至10時，和下午4時至7時巴士綫生效時間。（Google Maps截圖）

在巴士綫生效時間內，非許可使用者的司機只應在靠近需要左轉的路口時駛入，違例者可被罰款2,000元。（運輸署截圖）

車輛於巴士綫生效時間進入範圍 可被罰款2,000元

根據網上地圖顯示，事發地點的地面清楚標示，該範圍於上午7時至10時，以及下午4時至7時為巴士綫生效時間。而香港法例第374G章 《道路交通(交通管制)規例》第12條和運輸署網頁亦指出，在巴士綫訂明時間內，並非屬許可使用者的汽車的司機，必須確保其車輛的任何部分不進入連續白綫為界邊的巴士綫，即不能將此路段當作快速行車線或作長期使用，駕駛者只應在靠近需要左轉的路口時駛入，違例者即屬犯罪，可被罰款2,000元。

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