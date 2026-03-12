有片│中港牌7人車逆線行車撞正警車！警員這樣做大快人心：做得好

【交通規則／逆線行車／中港牌】這次受到教訓了吧！有網民於社交平台Threads發布影片，顯示有中港牌7人車於紅綠燈位附近逆線行車，直指「真係攞命咁滯，勁危險」。結果中港牌7人車剛好遇上警車，後續更有多部警車及警員增援到場。



影片引來網民熱議，大讚警察「做得好」，「阿sir好嘢」、「大把人招呼佢」，又批評逆線行車離譜」，「中港牌都應有common sense」、「啲人揸車都冇腦嘅」。



有中港牌7人車於紅綠燈位附近逆線行車，剛好遇上警車。（Threads@reveluv_afterlike_1994）

「有車逆線行，大家小心！」該網民於3月8日在Threads發布多段影片，指目擊到有中港牌7人車逆線行駛，「真係攞命咁滯，勁危險」，寄語「出入平安最緊要，千祈唔好因為貪一時方便就害人害己」。

中港牌7人車逆線行駛 撞正警車慘了

影片從高處拍攝，見到1部掛有中港牌的黑色7人車停泊在斑馬線旁，不遠處有1部警車停泊。而疑似中港牌私家車男司機下車站在司機位旁，有警員登記資料。

掛有中港牌的黑色7人車停泊在斑馬線旁，不遠處有1部警車停泊。（Threads@reveluv_afterlike_1994）

疑似中港牌私家車男司機下車站在司機位旁，有警員登記資料。（Threads@reveluv_afterlike_1994）

另從相片見到，後續有至少2部警車增援，4名警員站在黑色私家車旁，包圍男司機處理事件。

至少2部警車增援，4名警員站在黑色私家車旁。（Threads@reveluv_afterlike_1994）

網民激讚：阿sir好嘢 批逆線行駛離譜

網民看過影片影片引來網民熱議，大讚警察「做得好」，「阿sir好嘢」、「大把人招呼佢」，又批評逆線行車離譜，「中港牌都應有common sense」、「啲人揸車都冇腦嘅」。

網民看過影片紛紛讚警員「做得好」，「阿sir好嘢」、「大把人招呼佢」。亦有大批網民指摘中港牌私家車司機逆線行車離譜，「中港牌都應有common sense， 我1個女人仔去台灣揸車都唔會逆線行車啦！」、「啲人揸車都冇腦嘅」，又揶揄「可能要去開會呢」、「轉角遇到愛」。

逆線行車屬於危險駕駛，若經循簡易程序定罪，最高判罰款1萬元及監禁12個月。（Threads@reveluv_afterlike_1994）

逆向行駛罰款多少？逆線行車罰則

逆線行車屬於危險駕駛。根據香港法例第374章《道路交通條例》第37及38條，危險駕駛視乎嚴重程度，若經循簡易程序定罪，最高判罰款1萬元及監禁12個月；若經循公訴程序定罪，則處以罰款2.5萬元及監禁3年；罪名一旦成立，法庭須頒令停牌，首次定罪者停牌期不少於6個月，若有同類案底，停牌期不少於兩年。

（Threads@reveluv_afterlike_1994）