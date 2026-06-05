20多歲外傭炎夏家中穿短褲激嬲港媽　網民斥：唔通要打扮成木乃伊

踏入炎夏，短袖短褲必不可少。不過，近日有外傭僱主於網上發文問20多歲的「工人姐姐喺屋企着短褲有冇問題？」，隨即引來大批網民抨擊「短褲都唔得？有病」、「冇着底褲先上嚟再問」、「對自己同屋企老中青男人冇信心嘅憂慮」、「唔通要打扮成木乃伊先合你要求？」、「要佢着長褲咁你開足24個鐘冷氣畀佢又得唔得？」。



有網民指出，「睇吓幾短囉，唔太短正常長度ok嘅，天氣熱着下短褲冇乜問題嘅」，有網民建議僱主主動提供合心水服裝，「如有衣服上嘅問題，其實都會回應買夠6套工作服畀佢，怕佢唔換衫仲可以6套唔同色，我見幾個有要求嘅朋友都會咁做」。



近日有外傭僱主於網上發文問20多歲的「工人姐姐喺屋企着短褲有冇問題？」，隨即引來大批網民抨擊。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該外傭僱主於facebook群組「聘請工人姐姐關注組」發文問：「認真問，工人姐姐喺屋企着短褲有冇問題？家中有1男1女和小朋友，工人廿幾歲。」

20多歲外傭家中穿短褲激嬲港媽

大批網民批評想法不人道，酷暑下也不准穿短褲，「請工人要考牌系列」、「一陣熱到生熱痱，好似都要你畀錢」、「天氣咁熱，着長褲先至有問題」、「如果着條短褲你都驚嘅！我建議你換咗個老公好過」、「我終於明白點解咁多工人辭職」。

網民抨擊「短褲都唔得？有病」、「對自己同屋企老中青男人冇信心嘅憂慮」、「要佢着長褲咁你開足24個鐘冷氣畀佢又得唔得？」。（《精裝追女仔之3狼之一族》劇照）

網民：一般短褲無問題 籲直接提供工作服

有網民指出，「三角褲就話啫，一般短褲無問題吧」、「着到露股或T-Back（丁字褲）就唔得」。

有網民建議，「如果咁擔心年輕工人，不如你請個年紀大少少」、「你唔接受可以照同工人講啊，免得心裏有刺，甚至買埋啲褲畀佢換都得啊」、「你提供制服，提供指定衣物」、「我有要求姐姐，要着蓋膝頭的褲，及有袖不闊領嘅衫，但係有同佢講，熱嘅可以開冷氣」。

而樓主回覆網民留言時道出身分是男僱主，表示「利申：我都覺得冇問題，係太太話唔得」。

（facebook群組「聘請工人姐姐關注組」）